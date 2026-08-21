Haikyu!!: importanti novità sullo speciale e sul film in arrivo nel 2027

Il 2027 si preannuncia come un anno decisamente ricco e indimenticabile per tutti gli appassionati dell’opera sportiva firmata dal mangaka Haruichi Furudate, grazie a un doppio aggiornamento di grande impatto per il franchise. La produzione ha infatti mostrato al pubblico un’inedita key visual promozionale per l’attesissimo lungometraggio cinematografico intitolato Haikyu!! The Movie: VS The Little Giant, riaffermando ufficialmente che la pellicola debutterà sul grande schermo entro l’anno. Parallelamente a questo importante reveal cinematografico, sono stati diffusi anche il primissimo teaser trailer denso di azione, una sequenza di dettagliate illustration card incentrate sui singoli istituti scolastici e la visual dedicata allo speciale animato intitolato Haikyu!!: Where Monsters Go.

Questo progetto speciale si concentra in modo specifico su uno degli scontri più intensi, attesi e spettacolari dell’intero torneo nazionale giovanile: l’incredibile quarto di finale che vede contrapposte sul campo da gioco l’Accademia Fukurodani e la fortissima Mujinazaka High. Le prime sequenze animate mostrate nel filmato anticipano chiaramente la forte tensione drammatica e agonistica del match, focalizzandosi sul testa a testa atletico tra due schiacciatori di altissimo livello della pallavolo liceale, ovvero l’esuberante e carismatico capitano Kotaro Bokuto e il determinato Wakatsu Kiryu. Entrambi i campioni scenderanno in campo decisi a contendersi il prezioso passaggio del turno, portando con coraggio sulle spalle tutto l’orgoglio e la storia delle rispettive formazioni.

Accanto al materiale visivo legato alle due distinte produzioni animate, il comitato di produzione ha confermato anche una speciale collaborazione promozionale con la SV.LEAGUE ALL STAR GAMES 2026-27 HOKKAIDO. L’iniziativa dal vivo ha visto la partecipazione speciale del noto doppiatore Ayumu Murase, voce storica del protagonista Shoyo Hinata, e offrirà a tutti i fan presenti contenuti audio registrati per l’occasione, postazioni fotografiche con i personaggi e coinvolgenti incontri in costume. Con la serie principale interamente disponibile in streaming su Crunchyroll, questo doppio appuntamento composto da film e speciale rappresenta un passaggio fondamentale per trasporre l’arco conclusivo del manga, garantendo agli appassionati un’esperienza visiva spettacolare e carica di pura adrenalina.