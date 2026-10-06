The Apothecary Diaries: il ritorno di Maomao con la terza stagione dell’anime

Con la stagione autunnale, una delle serie più attese è sicuramente quella di The Apothecary Diaries. L’opera infatti si prepara a tornare con la sua terza stagione il 2 ottobre 2026 con la prima parte, in streaming su Crunchyroll.

The Apothecary Diaries nasce dal talento dell’autrice Natsu Hyuga, che è riuscita ad unire perfettamente il fascino della Cina imperiale con il genere investigativo.

La serie originale della mangaka debutta ufficialmente nel 2011 sul web, precisamente sulla nota piattaforma di autopubblicazione Shōsetsuka ni Narō. È solo nel 2014 che l’editore Shufunotomo scopre questa opera e decide di pubblicarla in formato cartacea, dando così vita alla light novel, con le illustrazioni dell’artista Touko Shin. La cosa curiosa che accompagna questo titolo è che esistono due versioni manga ufficiali, una è quella di Square Enix pubblicata dal 2017. Questa versione è disegnata da Nekokurage sulla rivista Big Gangan, ed è la versione più famosa che tutti conosciamo perché pubblicata in Italia da J-Pop Manga. L’altra invece è di Shogakukan, edita sempre dal 2017 ma disegnata da Minoji Kurata su Sunday Gene-X e intitolata The Apothecary Diaries: Maomao’s Palace Mystery Solving Notebook.

Questo flusso fortunato ha portato inevitabilmente la serie a ricevere un adattamento anime nel 2023. Sin dal suo debutto, ha registrato un successo travolgente. Un vero fenomeno globale grazie ad una storia avvincente e una protagonista amatissima da tutti, per non parlare dell’affascinante coprotagonista di straordinaria bellezza.

La storia si svolge in una Cina imperiale e precisamente nella Corte Interna, meglio conosciuta come l’Harem dell’Imperatore. L’autrice ci porta in un intrigato giallo storico, ricco di lussi sfrenati ma anche di pericolosi complotti politici.

Con la conclusione esplosiva della seconda stagione e l’arrivo di questo nuovo capitolo, vivremo una svolta radicale. Verremo catapultati nel pieno della crisi agricola, e le indagini porteranno così Maomao e Jinshi al di fuori dell’impero, verso i territori occidentali. Questa nuova parte porterà l’arrivo di nuovi volti a corte, come l’ascesa di una misteriosa sacerdotessa. Inoltre, dopo aver rivelato in parte la sua vera identità, Jinshi dove affrontare il peso dei suoi doversi e questo metterà alla prova il suo rapporto con Maomao, così come la sua incolumità.

Insomma, siamo davvero curiosi di scoprire sempre più gli intrighi dietro questa meravigliosa opera che merita davvero il suo posto tra le serie più attese della stagione. Vi ricordiamo che non è finita qui, perché a dicembre uscirà in Giappone il primo film, intitolato The Apothecary Diaries: The Deceased Empress’ Treasure. Ci auguriamo che Crunchyroll lo porti presto anche nelle nostre sale cinematografiche.