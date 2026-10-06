Naruto: il live-action anticipa delle modifiche rispetto alla serie

Naruto sta per tornare definitivamente con il primo adattamento live-action e alcuni fan sostengono che sarà il progetto migliore mai realizzato da quando la serie ha debuttato. Tuttavia ci sono altri fan che ritengono impossibile realizzarlo con un’ottima qualità. Tuttavia, che sia un’impresa impossibile o meno, Destin Daniel Cretton si sente all’altezza della sfida ed è stato ufficialmente incaricato di dirigere il film. Ovviamente il percorso non è privo di ostacoli e secondo alcuni addetti ai lavori sono previste alcune modifiche alla storia originale.

Secondo un insider in particolare, Daniel Richtman, questi cambiamenti rappresentano un aspetto positivo. Alcuni fan, però, non sono d’accordo e per calmare gli animi, Richtman ha pubblicato su Twitter un elenco delle modifiche previste. Tra queste figurano la trasformazione di Naruto in un appassionato di storia, l’attribuzione a Sakura di un passato più tragico segnato dalla morte del padre e da un rapporto conflittuale con la madre e una riduzione della sua infatuazione per Sasuke.

Tuttavia, per rassicurare davvero i fan, Richtman conferma che il film sarà fedele a molte scene del primo arco narrativo del manga ricreate quasi inquadratura per inquadratura. Le modifiche riguardano principalmente i personaggi e non incidono sulla storia tanto quanto si potrebbe pensare.

Dunque le considerazioni di Richtman si riferiscono esclusivamente a un discostamento delle caratteristiche dei personaggi rispetto al manga e non dalla storia. Alcuni fan si domandano la ragione dietro questa modifica e pare che la risposta a questa domanda stia nel mezzo. Adattare un anime di oltre 700 episodi in una manciata di film richiederà un notevole lavoro strategico di tagli e rielaborazioni. Alcuni elementi, semplicemente, non rendono sul grande schermo allo stesso modo in cui funzionano nell’animazione o nella narrazione a lungo respiro.

Ciò non significa che ogni modifica si rivelerà una scelta vincente ed è comprensibile che i fan nutrano preoccupazioni, in particolare riguardo ai cambiamenti apportati a Naruto e alla sua personalità, o all’idea che lo status di Jinchuriki sia legato esclusivamente a una linea di sangue. Non dimentichiamo, infatti, che Gaara non aveva alcun legame di sangue con Shukaku ed è diventato Jinchuriki solo a causa degli esperimenti condotti dal padre sulla madre. Quanto alle modifiche al personaggio di Sakura un fan ha proposto una soluzione che sembra ideale, secondo la quale basterebbe mettere in risalto fin da subito i suoi punti di forza, come la sua intelligenza teorica e il controllo perfetto del chakra, rendendola così una risorsa tattica fondamentale.