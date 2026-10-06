Overgeared: l’anime prodotto da J.C.Staff debutta su Crunchyroll

Overgeared, la popolarissima light novel sudcoreana scritta da Park Saenal, debutta con il suo adattamento anime. La serie, prodotta da J.C.Staff, uscita ufficialmente il 27 settembre 2026 in streaming su Crunchyroll, ha già confermato anche il doppiaggio in italiano.

Il mondo di Overgeared ha conquistato milioni di lettori in tutto il mondo grazie alla light novel e al suo adattamento webtoon. La sua opera oroginale, ovvero la light novel, è scorra come abbiamo già detto da Park Saenal noto anche con lo pseudonimo di Toika. La pubblicazione della sua opera originale è iniziata nel 2014 sulla nota piattaforma coreana KakaoPage, conclusasi poi nel 2024. La serie vanta una longevità incredibile, infatti è una delle storie coreane più lunga e di maggior successo. Con ben 80 volumi cartacei e oltre 2000 capitoli online, la novel ha registrato oltre 1 miliardo di visualizzazioni. D’altra parte, nel 2020 il webtoon ha permesso all’opera di fare il grande salto trasformandola in un vero e proprio fenomeno, grazie a REDICE Studio, lo stesso dietro i leggendari disegni di Solo Leveling. In Italia ancora nessun editore finora ha pubblicato la versione cartacea in lingua Italiana, quindi al momento è possibile leggerla solo in Inglese.

J.C.Staff, con questo adattamento, dovrà quindi cercare di bilanciare il lavoro pazzesco fatto nel webtoon con la storia della novel. Essendo la novel molto lunga, ovviamente lo studio dovrà inevitabilmente fare dei tagli importanti che riguarderanno le parti secondare e le sessioni di gioco particolarmente lunghe. In questo modo si andranno a concentrare sui primi archi narrativi e sui più importanti combattimenti della serie.

Overgeared è una storia ambientata nel mondo dei videogiochi di realtà virtuale e affronta temi come il riscatto e la crescita. Il protagonista, Shin Youngwoo, è un ragazzo davvero sfortunato, con tanti debiti e costretto a fare diversi lavori per vivere. Quando entra nel gioco VR chiamato Satisfy con il nickname di Grid, evade dalla sua quotidianità. La svolta avviene però durante una missione in cui scopre un libro leggendario che gli permette di sbloccare una classe speciale, il Fabbro di Pagma. Staremo a vedere nel corso delle prossime uscite cosa ci riserverà questa serie diretta tra l’altro da Ayako Kōno, regista dietro al film di successo Sword Art Online Progressive.