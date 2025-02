Solo Leveling: il sondaggio di popolarità della seconda stagione manda in tilt il web

La seconda stagione di Solo Leveling è probabilmente la serie di punta della stagione invernale 2025. Questa offre un lato completamente nuovo del personaggio principale, Jinwoo, poiché è salito di livello in modo esponenziale e presto diventerà ufficialmente un cacciatore di grado S. A entusiasmare i fan di Solo Leveling in tutto il mondo sono sicuramente i migliori archi narrativi che la serie ha da offrire, inclusi sviluppi chiave che aumentano esponenzialmente la posta in gioco per Jinwoo e i suoi compagni.

Ma non è solo Sung Jinwoo a salire di livello, poiché la fanbase della serie anime è cresciuta drasticamente da quando ha debuttato nel 2024, al punto che l’ultimo episodio ha fatto impazzire Internet. L’ultimo episodio di Solo Leveling ha scatenato un effetto a catena nello spazio di visione degli anime di Internet, mandando tutto in tilt.

Il sesto episodio della seconda stagione, intitolato “Don’t Look Down on My Guys“, presenta alcuni momenti fenomenali, come la lotta tra l’esercito ombra di Sung Jinwoo e l’esercito di Alti Orchi di Kargalgan all’interno del dungeon di rango A. Cha Hae-In e molti altri cacciatori di rango inferiore hanno scoperto l’entità dei poteri di Sung. Ma, mentre molti hanno guardato e applaudito lo splendido episodio, alcuni non hanno proprio avuto modo di farlo.

Secondo todayanimenews su Threads, l’ultimo episodio di Solo Leveling ha causato importanti interruzioni di Internet e crash su Crunchyroll, Anilab e persino alcuni popolari siti di pirateria. “Questo episodio ha letteralmente rotto Internet!” si leggeva nel post, inclusi screenshot su X di fan scontenti che cercavano di guardare il nuovo episodio.

Ricordiamo che Solo Leveling è già a metà della sua seconda stagione. Probabilmente il numero di episodi è poco oppure sono così ben realizzati da scorrere troppo velocemente. Sta di fatto che gli episodi sono solo 13 e il prossimo, il settimo sarà intitolato “Il Cacciatore di Grado S” e uscirà il 15 febbraio. La descrizione ufficiale del nuovo episodio è la seguente:

“Jinwoo, che ha ripulito da solo uno dei dungeon di classe A di livello più alto, è stato rivalutato ed è diventato il decimo cacciatore di classe S. Ignorando l’attenzione di molte persone, sfida ancora una volta la conquista del Catello del Demone“.

Fonte – Comicbook