Solo Leveling: Jinwoo raggiunge finalmente un nuovo livello di cacciatore

La seconda stagione di Solo Leveling ha finalmente portato il protagonista della serie, Sung Jinwoo, a un grado superiore di cacciatore, ma questo ha solo scatenato nuovi problemi. Solo Leveling -Arise From the Shadow- ha fatto crescere Jinwoo a un ritmo molto veloce nei primi episodi della stagione finora. Mentre sembrava già molto più forte di alcuni degli altri cacciatori di grado inferiore alla fine della prima stagione, i primi archi narrativi della seconda gli hanno dato più opportunità di crescere senza troppe lotte o conflitti. E questo è destinato a continuare.

La prima stagione di Solo Leveling ha visto Jinwoo lottare per mantenere segreto il suo crescente potere poiché sarebbe stato l’unico capace di aumentare di livello la sua forza attraverso il combattimento. Finora è riuscito a evitare questi problemi e Jinwoo ha finalmente rivalutato il suo potere nel tentativo di raggiungere un nuovo grado. E così facendo, sta già saltando al Grado S, ma rimane non ufficiale secondo quelli che lo circondano.

L’episodio 16 di Solo Leveling – Arise From the Shadow vede Jinwoo rivalutare il suo grado e si scopre che il suo potere non può essere letto nel complesso. Infatti emerge che avere un potere fuori scala è incredibilmente raro e attualmente è qualcosa che accade solo con gli altri Cacciatori di Grado S. Ecco perché tutti gli altri nella zona iniziano immediatamente a perdere la testa per la rivelazione del 10° Grado S. Questo infatti sta già scatenando un sacco di nuovi guai per Jinwoo, poiché questo nuovo grado porta con sé più guai di quanto probabilmente si aspettasse.

Subito dopo aver raggiunto questo nuovo grado, Jinwoo viene avvicinato da alcune gilde e altre associazioni che vogliono reclutarlo per la loro causa. Poiché è un individuo così potente, c’è un delicato equilibrio tra tutte le gilde e quindi c’è ancora più competizione per portare Jinwoo nelle rispettive agenzie per volgere la situazione a loro favore.

Anche il processo per ottenere l’etichetta di Grado S è strano. Go Gunhee spiega che la rivalutazione è in realtà solo una formalità e nel momento in cui il suo potere è stato riconosciuto come fuori scala, Jinwoo è etichettato come Cacciatore di Grado S. Ciò significa che sarà incredibilmente importante per l’equilibrio del mondo dei cacciatori in generale. Non è ancora del tutto ufficiale, poiché l’Associazione dei cacciatori deve contattarlo e cercare di indirizzarlo nella direzione da loro imposta.

Jinwoo viene reclutato dall’Associazione, ma rifiuta perché al momento non è molto interessato a questo. Jinwoo vuole solo diventare più forte in questo momento per salvare sua madre, e tutto il resto dovrà solo aspettare.

Fonte – Comicbook