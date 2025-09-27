L’Uovo dell’Angelo arriva al cinema: evento speciale in 4K a dicembre

Se ti piacciono i film che restano attaccati alla pelle, questa è una di quelle occasioni da segnare in agenda: L’Uovo dell’Angelo di Mamoru Oshii arriva per la prima volta nelle sale italiane in versione restaurata 4K, proiettato come evento speciale dal 4 al 10 dicembre.

Non è un semplice revival: la copia è stata curata a partire dai negativi originali in 35mm e presentata in anteprima internazionale a Cannes, nella sezione Cannes Classics. Insomma, non è soltanto un tuffo nel passato, ma un modo per vedere l’opera con occhi nuovi, e con una qualità visiva che, fidati, cambia l’esperienza.

Il film del 1985 è un viaggio onirico, silenzioso e inquietante. La storia è minimale sulla carta: una ragazza custodisce un misterioso uovo e incrocia la strada di un viandante errante in un mondo desolato. Eppure, proprio nella sua apparente semplicità, si nascondono domande forti sulla fede, la solitudine e il senso del sacro. Non dà risposte facili: ti costringe a pensarci, a tornare a casa con immagini che restano.

A rendere tutto ancora più speciale c’è Yoshitaka Amano, la mente dietro la direzione artistica e il character design. Le sue illustrazioni, le stesse che molti hanno ammirato anche in Final Fantasy, aggiungono un sapore unico alla tavolozza visiva del film. Se sei a Roma, tra l’altro, puoi collegare la visione alla mostra “Amano Corpus Animae” al Museo di Roma a Palazzo Braschi: doppio tuffo nell’arte.

L’Uovo dell’Angelo non è per tutti: è un’opera da prendere con calma, da guardare più volte e da lasciare sedimentare. Ma se ami i film che parlano più per simboli che per dialoghi, questo evento è un piccolo regalo raro. Lucky Red ha organizzato questa settimana speciale: approfittane, portati qualcuno che ama il cinema diverso e preparati a uscire dalla sala con domande da condividere. Controlla il sito di Lucky Red o la programmazione del tuo cinema per orari e repliche: non è una visione da perdere.