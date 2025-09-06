One Piece: un membro della Flotta dei 7 era collegato al clan Kozuki?

Nel corso della sua lunga serializzazione, One Piece ha rivelato tanti misteri ma alcuni di questi rimangono ancora nell’ombra.

Nonostante Oda stia rispondendo a molte domande nei capitoli degli archi narrativi della Saga Finale, ce ne sono altre che il mangaka porta avanti nelle cover di apertura di ogni nuovo capitolo.

Molti sono i lettori che tendono a ignorarle, ma, l’ultimo capitolo di One Piece ha dimostrato che i fan dovrebbero iniziare a prestare maggiore attenzione a queste storie di copertina.

Infatti la più recente ha rivelato l’inaspettata connessione di uno della Flotta dei Sette con Wano e il Clan Kozuki.

La storia di copertina del capitolo 1158 di One Piece rivela che la tomba che Yamato e Kiku hanno visitato nel precedente numero della storia di copertina appartiene a un uomo di nome Kozuki Moria.

Il suo soprannome era “l’eroico pirata della giustizia” e avrebbe eroicamente combattuto contro Kaido per difendere il suo villaggio. In apparenza, questo sembra implicare che Gecko Moria potrebbe essere un Kozuki e un potenziale lontano parente di Oden e Momonosuke.

Se ci si soffermasse sull’aspetto fisico, sarebbe anche ridicolo azzardare una teoria del genere, dato che Moria è esteticamente distante dal clan Kozuki. Inoltre, stando alle informazioni di Oda, Gecko Moria proviene dal Mare Occidentale anche se ciò che suggerisce un legame tra Moria e i Kozuki è il fatto che “Gekkō” significa chiaro di luna in giapponese, proprio come Kozuki.

È persino possibile che Kaido abbia minacciato Moria costringendolo ad abbandonare la sua eredità Kozuki, dopo essere stato sconfitto, spingendolo a cambiare il suo nome. Se il Kozuki Moria menzionato nell’ultimo capitolo fosse il padre di Gecko Moria, spiegherebbe perché Moria abbia sfidato l’ex Imperatore ossessivamente.

Ma si tratta solo di una teoria e la spiegazione più probabile è che il Kozuki Moria menzionato nella storia di copertina e Gecko Moria siano la stessa persona.

Probabilmente si tratta di una somiglianza del significato dei due nomi visto che “Gecko” e “Kozuki” condividono lo stesso significato. Inoltre è più sensato pensare che nella sua lotta contro Kaido, Moria fosse mosso semplicemente da interessi personali senza la minima intenzione di proteggere il villaggio.