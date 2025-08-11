One Piece: Oda conferma il parallelismo tra la ciurma di Rufy e quella di Roger

Una delle tecniche narrative più famose di One Piece è quella di evidenziare parallelismi tra alcuni personaggi per esplorarne i temi centrali. Questi parallelismi sono spesso intenzionali e, di conseguenza, oggetto di discussioni tra i fan. Uno di quelli più evidenti nella serie è quello tra Monkey D. Rufy e Gol D. Roger, che rappresenta i temi della volontà e della libertà che Rufy avrebbe ereditato del Re dei Pirati.

Ma questo discorso vale anche per gli altri membri della sua ciurma, i quali hanno molto in comune con i Pirati di Roger. Nello specifico si parla delle ali del futuro Re dei Pirati, ossia Zoro e Sanji che manifestano una incrollabile lealtà e sono capaci di prendere decisioni razionali in assenza di Rufy. Proprio come Sanji e Zoro sono le ali di Rufy, Silvers Rayleigh e Scopper Gaban erano quelle di Roger. One Piece ha sempre abbia lasciato intendere questo parallelismo tra Rufy e Roger, ma l’ultima copertina del capitolo 1156 lo conferma ufficialmente.

Inizialmente, Oda aveva pensato di realizzare qualcosa di più realistico, con i Pirati di Cappello di Paglia che si divertivano con gli animali. Tuttavia, ha cambiato idea per evidenziare i parallelismi, concentrandosi sui tre membri più forti dei Cappelli di Paglia e dei Pirati di Roger. Alla fine ha deciso di dare a Nami la priorità assoluta, con gli altri membri della ciurma accanto a lei.

Questa copertina consolida il ruolo di Sanji nella ciurma, sempre controverso tra i fan. Gaban è noto come il braccio sinistro di Roger, e spesso si considera lo stesso per Sanji. Il titolo di braccio destro dovrebbe idealmente spettare al primo ufficiale. I parallelismi tra Zoro e Rayleigh erano praticamente scontati, dato che entrambi sono spadaccini e primi ufficiali dei rispettivi capitani.

Quando i Pirati di Roger solcavano i mari, Gaban e Rayleigh si contendevano il secondo posto nella ciurma, dopo Roger. Proprio come loro, Sanji e Zoro sono rivali fin dal loro primo incontro, e la loro disputa è ancora in corso. Sono anche cresciuti notevolmente nel corso degli anni, e anche se Zoro ha risvegliato l’Ambizione del Re Conquistatore, Sanji non è poi così indietro. Rufy e le sue ali devono ancora unirsi alla battaglia a Elbaf, e quando accadrà mostreranno ancora una volta una crescita significativa.