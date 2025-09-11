One Piece: il manga svela le origini rivoluzionarie di Dragon

Nel corso della sua serializzazione, One Piece ha introdotto tantissimi personaggi e anche dopo oltre mille capitoli pubblicati, su alcuni si conosce ancora poco. Uno dei questi è Monkey D. Dragon, il padre del protagonista di One Piece. La sua prima apparizione risale agli eventi di Logue Town, quando è intervenuto per trarre in salvo Rufy dalle grinfie di Buggy, e solo recentemente Oda ha rivelato nel dettaglio il suo grande piano di distruggere Marijoa e il Governo Mondiale con l’Esercito Rivoluzionario. Nonostante i fan di One Piece conoscano l’obiettivo dell’Esercito Rivoluzionario, non si può dire lo stesso su cosa abbia spinto Dragon a diventare il famigerato “Peggior Criminale” di One Piece.

Il capitolo 1159 ha finalmente permesso ai fan di scoprire che ciò che ha spinto Dragon a voler sfidare il Governo Mondiale è legato all’Incidente di God Valley. L’ultimo capitolo ha raccontato da diverse prospettive la situazione di God Valley, tra cui quella di un giovane Monkey D. Dragon, presente sull’isola durante la terribile Caccia ai Nativi dei Draghi Celesti. Dragon all’epoca era solo un Marine alle prime armi che ha dovuto assistere alle crudeltà e al massacro che innocenti civili hanno dovuto subire per il divertimento dei Draghi Celesti. Molto probabilmente questi eventi violenti lo hanno portato sulla via della rivoluzione contro il Governo Mondiale.

Il giovane Dragon faceva molta fatica a eseguire gli ordini ricevuti, provando un forte senso di disagio nel momento in cui la Marina lancia i gas lacrimogeni sulla folla innocente e confusa. Alla fine del capitolo 1159, Dragon incontra la madre morente di Shanks e Shamrock, che lo implora di salvare i suoi figli dall’imminente massacro.

Durante il falshback di Vegapunk su Ohara, Dragon affermava addirittura di aver lasciato la Marina perché lì non aveva trovato giustizia, e il capitolo 1159 rafforza questa affermazione. Inoltre la sua presenza a God Valley spiega molti altri misteri, tra cui il suo essere al corrente dell’esistenza dei Cavalieri Divini, che fino ad allora erano stati solo menzionati nel manga, ed essere in possesso di così tante informazioni sulla guardia d’élite nonostante il suo breve periodo in Marina.