One Piece 1140: il manga da il via allo scontro tra Rufy e…

L’ultimo capitolo di One Piece continua a sorprendere i fan con nuove sorprese. Rufy incontra Loki nel capitolo 1130, e quest’ultimo menziona Shanks, che Rufy ammira da sempre. Loki nota che Rufy vuole incontrarlo così gli propone che se dovesse liberarlo dalle catene, lui gli avrebbe raccontato tutto sul Rosso. Loki è attualmente incatenato negli Inferi per aver ucciso suo padre, l’amato re Harald di Elbaf. Fin dalla sua nascita, Loki ha causato ogni tipo di danno agli abitanti del villaggio. Tuttavia, uccidere Harald è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e tutti si sono uniti per catturare Loki.

A riuscirci effettivamente è stato Shanks e da allora Loki è imprigionato, con Scopper Gaban che è il responsabile della sua sorveglianza. Gaban è il braccio sinistro del Re dei pirati e uno dei membri dell’equipaggio che è arrivato a Laughtale. Dopo l’esecuzione di Roger, si è stabilito a Elbaf e ha sposato Ripley. Suo figlio, Collun, ha già vent’anni. Gaban accetta di consegnare la chiave delle catene di Loki solo se Rufy riesce a batterlo. Il capitolo 1140 di One Piece avvia la loro battaglia, che si rivela molto amichevole con nessuna delle due parti che sembrava prenderla sul serio.

Mentre Rufy non aveva ancora assunto la sua forma Gear 5, Gaban lo attaccava costantemente. Notando l’incredibile forza di Gaban, Zoro è andato nel panico e si è lanciato per dare una mano a Rufy. Nel frattempo, anche Rufy diventa serio e si trasforma. Gaban vede il Gear Fifth modelli Nika e poco dopo si arrende rapidamente prima che Rufy e Zoro potessero saltargli addosso.

Il Gear 5 è la forma più forte di Rufy e con Zoro che si unisce alla battaglia, sembra che Gaban abbia gettato la spugna prima che le cose prendessero una brutta piega. Tuttavia, l’atteggiamento di Gaban ha confermato che non era interessato a combattere seriamente Rufy. Voleva solo mettere alla prova la forza di Rufy e ha usato la chiave come scusa. Inoltre, Rufy si è guadagnato la sua fiducia anche se era il loro primo incontro.

Sebbene Rufy non sapesse di questo pirata leggendario, sembra che Shanks abbia già parlato molto del giovane Imperatore l’ultima volta che è stato a Elbaf. Gaban può dire che Rufy farà la scelta giusta e gestirà lo scenario peggiore se ha davvero intenzione di liberare Loki. I poteri di Loki sono incommensurabili e nessuno, tranne Shanks, può fermarlo, nemmeno Gaban. Nonostante ciò, non ha esitato a consegnare la chiave a Rufy.

Fonte – Comicbook