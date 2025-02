One Piece 1139: il manga introduce il “braccio sinistro” di Gold Roger

L’arco narrativo di Elbaf di One Piece continua ad entrare nel vivo capitolo dopo capitolo, e il 1139 ha rivelato uno dei pirati più leggendari di sempre. Dopo la rivoluzionaria rivelazione del murale di Jewel Tree Adam e degli antichi testi di Harley, non sembrava che l’arco di Elbaf potesse avere in serbo qualcosa di più emozionante. Tuttavia, l’ultimo capitolo di One Piece ha inconsapevolmente sorpreso i fan introducendo il braccio sinistro di Roger, Scopper Gaban, che ha finalmente posto fine a un dibattito durato 14 anni.

Il capitolo 1139 di One Piece vede Rufy e il suo gruppo incontrare sorprendentemente Scopper Gaban al castello di Aurust mentre cercano la chiave per liberare Loki. L’ultimo capitolo conferma anche che la figura che aspettava i Pirati di Cappello di Paglia sulla costa mentre si avvicinavano a Elbaf all’inizio dell’arco narrativo era effettivamente Gaban. Ancora più importante, l’apparizione di Gaban a Elbaf mette finalmente a tacere un vecchio mistero. Infatti i suoi vestiti e il cappello di paglia confermano finalmente che l’uomo che beveva con Crocus nella cover del capitolo 631 era Scopper Gaban.

Nonostante sia il secondo in comando di Gol D. Roger, Scopper Gaban è apparso poco in One Piece finora. L’ultima comparsa risale al flashback di Oden. Si sapeva poco di cosa fosse successo a Gaban dopo l’esecuzione di Roger, anche se molti si aspettavano che sarebbe apparso nuovamente nella Saga Finale, rispecchiando gli incontri con Crocus all’ingresso della Grand Line e Rayleigh all’ingresso del Nuovo Mondo.

In quanto tale, il capitolo 1139 ha finalmente soddisfatto la curiosità dei fan su Gaban, risolvendo anche un mistero che i fan hanno cercato di scoprire per circa 14 anni. Questo mistero è, ovviamente, l’identità dell’uomo che beveva un drink con Crocus nella storia della cover del capitolo 631, pubblicato per la prima volta nel lontano luglio 2011. Per oltre un decennio, i fan hanno analizzato i capelli della misteriosa figura, lo stile dei vestiti e la potenziale relazione con Crocus, con teorie che vanno da Golden Lion Shiki e Scopper Gaban, all’inafferrabile uomo segnato dalle fiamme. E infine, dopo tutto questo tempo, i fan hanno la loro risposta.

Considerando la tranquillità di Crocus nella storia di copertina, ha più senso che la figura misteriosa sia il suo ex compagno di equipaggio, Scopper Gaban, anche se resta un mistero cosa Gaba stesse facendo lontano da Elbaf vicino all’ingresso della Grand Line. Tuttavia, l’apparizione di Scopper Gaban a Elbaf traccia ancora una volta dei parallelismi con Rayleigh, in quanto potrebbe aiutare Rufy a diventare ancora più forte prima di affrontare l’ultima tappa del viaggio verso Laugh Tale.

Fonte – Comicbook