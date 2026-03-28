One Piece World Top 100: interviene lo staff dopo segnalazioni di voti irregolari

Negli ultimi giorni si è parlato parecchio del sondaggio “World Top 100” dedicato a One Piece, ma non solo per le classifiche. Lo staff ha infatti pubblicato un aggiornamento ufficiale per chiarire una situazione che si è creata durante le votazioni.

A quanto emerso, guardando le votazioni, ci si è accorti che qualcosa non tornava. Sono emersi infatti alcuni comportamenti strani, legati a voti che sembravano inseriti in modo poco regolare. In sondaggi così seguiti può capitare, ma stavolta la cosa è stata abbastanza evidente da spingere lo staff a intervenire.

A quel punto la piattaforma ha deciso di mettere mano ai voti più recenti, andando a sistemare quelli considerati non validi. L’idea è semplicemente quella di mantenere il risultato il più possibile vicino a quello reale, senza che venga influenzato da situazioni poco corrette.

Insieme a questo è arrivato anche un messaggio piuttosto diretto per quello che riguarda i prossimi giorni. Lo staff ha specificato che eventuali ulteriori tentativi di manipolare il sistema verranno gestiti con maggiore severità, lasciando intendere che potrebbero esserci controlli ancora più rigidi nelle prossime fasi.

Il “World Top 100” è uno di quei progetti che puntano molto sulla partecipazione della community, dando spazio ai fan per esprimere le proprie preferenze sui personaggi. Proprio per questo motivo, situazioni del genere rischiano di compromettere l’esperienza generale, soprattutto per chi partecipa in modo corretto.

Nonostante tutto, il sondaggio continua ad andare avanti, e resta uno dei momenti più seguiti da chi segue la serie. Alla fine, al di là delle classifiche, quello che emerge è ancora una volta quanto sia forte il legame tra Eiichirō Oda e il suo pubblico.

Ora resta da vedere come evolveranno le votazioni nei prossimi giorni, soprattutto dopo questo intervento. Sarà interessante capire se la situazione resterà stabile o se emergeranno altri casi simili lungo il percorso.