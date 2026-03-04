News Manga
One Piece lancia il secondo “World Top 100”
Eleonora Masala 04/03/2026
Dopo aver raggiunto le 600 milioni di copie in circolazione nel mondo, One Piece ha deciso di festeggiare nel modo più bello possibile, coinvolgendo direttamente i fan. Sta per iniziare il secondo “World Top 100”, il sondaggio globale dedicato ai personaggi della serie.
Non è il classico sondaggio tra pochi lettori, qui si vota da tutto il mondo. Chiunque può scegliere il proprio personaggio preferito e la battaglia sarà super interessante. La prima edizione aveva già regalato sorprese incredibili, con personaggi meno centrali capaci di scalare la classifica grazie al supporto della community. Ed è proprio questo il bello, non è mai tutto così scontato. Ora, con ancora più capitoli alle spalle e nuovi personaggi entrati in scena, il risultato potrebbe essere tutt’altro che scontato.
Questo secondo “World Top 100” arriva in un momento simbolico. Raggiungere 600 milioni di copie non è solo un numero impressionante, ma un segnale di quanto l’opera creata da Eiichirō Oda sia diventata globale. Celebrare questo traguardo chiedendo ai fan di votare è un modo diretto per trasformare la ricorrenza in qualcosa di partecipato, quasi una festa condivisa.
La parte più interessante di questi sondaggi è che non vincono sempre e solo i protagonisti più ovvi. Certo, nomi come Luffy, Zoro o Nami sono sempre in cima alle preferenze, ma spesso emergono anche personaggi secondari che hanno lasciato il segno con poche scene memorabili. Ed è proprio questo a rendere la votazione imprevedibile.
In una serie con un cast vastissimo come quello di One Piece, scegliere non è affatto semplice. Ogni arco narrativo ha introdotto volti nuovi, alleati, rivali e figure misteriose che hanno conquistato il pubblico in modi diversi.
Ora la palla passa ai fan. Il “World Top 100” sta per tornare, e la classifica finale potrebbe raccontare molto di come il pubblico vive oggi l’universo di One Piece. È possibile votare il proprio personaggio preferito sul sito ufficiale dedicato all’evento: onepiecewt100-2026.com.