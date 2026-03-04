One Piece lancia il secondo “World Top 100”

Dopo aver raggiunto le 600 milioni di copie in circolazione nel mondo, One Piece ha deciso di festeggiare nel modo più bello possibile, coinvolgendo direttamente i fan. Sta per iniziare il secondo “World Top 100”, il sondaggio globale dedicato ai personaggi della serie.

Non è il classico sondaggio tra pochi lettori, qui si vota da tutto il mondo. Chiunque può scegliere il proprio personaggio preferito e la battaglia sarà super interessante. La prima edizione aveva già regalato sorprese incredibili, con personaggi meno centrali capaci di scalare la classifica grazie al supporto della community. Ed è proprio questo il bello, non è mai tutto così scontato. Ora, con ancora più capitoli alle spalle e nuovi personaggi entrati in scena, il risultato potrebbe essere tutt’altro che scontato.

Questo secondo “World Top 100” arriva in un momento simbolico. Raggiungere 600 milioni di copie non è solo un numero impressionante, ma un segnale di quanto l’opera creata da Eiichirō Oda sia diventata globale. Celebrare questo traguardo chiedendo ai fan di votare è un modo diretto per trasformare la ricorrenza in qualcosa di partecipato, quasi una festa condivisa.

La parte più interessante di questi sondaggi è che non vincono sempre e solo i protagonisti più ovvi. Certo, nomi come Luffy, Zoro o Nami sono sempre in cima alle preferenze, ma spesso emergono anche personaggi secondari che hanno lasciato il segno con poche scene memorabili. Ed è proprio questo a rendere la votazione imprevedibile.

In una serie con un cast vastissimo come quello di One Piece, scegliere non è affatto semplice. Ogni arco narrativo ha introdotto volti nuovi, alleati, rivali e figure misteriose che hanno conquistato il pubblico in modi diversi.

Ora la palla passa ai fan. Il “World Top 100” sta per tornare, e la classifica finale potrebbe raccontare molto di come il pubblico vive oggi l’universo di One Piece. È possibile votare il proprio personaggio preferito sul sito ufficiale dedicato all’evento: onepiecewt100-2026.com.