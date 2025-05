Le uscite Planet Manga del 22 maggio 2025

Tra le uscite Planet Manga del 22 maggio 2025 troviamo la raccolta di racconti Jujutsu Kaisen: Summer of Ashes, Autumn of Dust, che svela tanti dettagli inedi dell’amato manga e l’esordio di After Midnight Skin, oltre all’undicesimo volume di Ken Il Guerriero – Hokuto No Ken Extreme Edition, che presenta anche un capitolo inedito realizzato nel 2014 da Buronson e Tetsuo Hara per il 30° anniversario della serie.

Inoltre disponibili in quantità limitate le variante esclusive per il Comicon di Bungo Stray Dogs 1 e 2, oltre alle nuove uscite di Shangri-La Frontier (anche nella consueta versione Expansion Pass), Lycoris Recoil, Hunter X Hunter (anche in edizione variant) e tanti altri.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 22 maggio 2025.

Le uscite Planet Manga del 22 maggio 2025

Drifting Dragons 18

7,90 €

La Quin Zaza segue il drago e scopre un antico rituale delle creature alate in una valle misteriosa

La Quin Zaza insegue il drago che ha preso possesso dell’occhio di Takita, fino a giungere in una valle dove si sta per compiere un potente rituale delle creature alate. In questo luogo remoto, troverà esseri straordinari e spaventosi, ma anche un popolo misterioso che uno dei membri dell’equipaggio conosce da tempo.

Un’avventura affascinante tra magia, mistero e creature sovrannaturali, perfetta per gli amanti del fantasy e delle storie epiche.

Shangri-La Frontier 19

Manga Top 186

5,50 €

UNO SCONTRO IN CUI TUTTO PUÒ ESSERE RIBALTATO

Sconfitti i Guardiani del Sigillo, Sunraku e compagni varcano la soglia del castello che si erge al centro di R’lyath, decisi a sconfiggere uno dei leggendari Mostri Unici di Shanfro. Nel silenzio di quegli spogli corridoi li attende il terrificante Kthanid degli Abissi…

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Shangri-La Frontier Expansion Pass 19

8,50 €

AVVINCENTE BATTAGLIA TRA GIGANTI CORAZZATI

E se per una volta i protagonisti del booklet non fossero Sunraku, Arthurpencilgon, Oikattso o Saiga–0, bensì Lust e Mord, secondo voi a che videogame giocherebbero? Allacciate le cinture e lanciatevi nel mondo di Nephilim Hollow!

Hikaru No Go: Ultimate Deluxe Edition 19

15,00 €

UNA SFIDA ESALTANTE E DIFFICILE

Hikaru, Akira e Kyoharu Yashiro, un quindicenne proveniente dall’area di Osaka, formano la squadra che rappresenta il Giappone. I tre iniziano ad allenarsi sotto la guida del coach Kurata in vista di un torneo internazionale rivolto agli juniores di Corea, Giappone e Cina.

True Beauty 17

14,90 €

IL SEGRETO DI BARBIEJOO È STATO SVELATO

Cosa farà Jugyeong ora che tutti hanno visto il suo vero volto? L’abilità con il trucco le ha permesso di diventare una beauty influencer, ma la vera bellezza che è dentro di lei le darà forza per guardare al futuro… con Suho al suo fianco

Yawara! 19

Ultimate Deluxe Edition

15,00 €

PENULTIMO VOLUME DEL CAPOLAVORO SPORTIVO DI NAOKI URASAWA

Mentre Yawara scende sul tatami del Palau Blaugrana di Barcellona per conquistare la medaglia d’oro nella categoria -48 Kg, Matsuda se la deve vedere con i due criminali che hanno rapito Kaga.

Ender Geister The Last Exorcist 10

7,50 €

UN ALTRO POTENTISSIMO DEMONE

Akira e Chikage, arrivati in Italia per incontrare Q, la specialista di cui hanno bisogno per ripristinare il loro equipaggiamento, cercano di portare a termine la missione affidata loro da Giulio. Intanto, in Amazzonia, Red Eye e Godot si trovano di fronte a un grosso problema…

Cold Blue, Hot Red 6

9,90 €

CHI È DAVVERO MIHAYA HAYAMI?

Dal passato giungono nuovi indizi per comprendere l’arcano che sta dietro questa creatura ammaliante. Arata non si fermerà davanti a nulla, anche a costo di perdere la propria umanità, pur di conoscere il segreto che custodisce la persona amata.

She Is Beautiful 5

7,00 €

NUOVO COLPO DI SCENA PRIMA DEL GRAN FINALE

Kurumi scopre cosa le è successo quattordici anni prima e che, forse, esiste un modo per interrompere la perdita di memoria che la affligge. Intanto, Misaki e Aoi hanno perso le tracce di Sayaka, ma una rivelazione potrebbe cambiare la loro prospettiva sulla vicenda.

Ken Il Guerriero – Hokuto No Ken Extreme Edition 11

7,50 €

UN EVENTO IMPORTANTISSIMO PER I FAN DI KEN

All’interno del volume, il capitolo inedito realizzato nel 2014 da Buronson e Tetsuo Hara per il 30° anniversario! Pagine che fanno da raccordo tra la prima parte della serie e la seconda, che inizia qui! Inoltre, un intervento in cui Buronson svela dettagli sull’origine della serie e di questo nuovo capitolo.

IL MANGA CHE HA ISPIRATO L’ANIME SU PRIME VIDEO

Lycoris Recoil 3

7,00 €

SENZA UNIFORME, NON SIAMO LYCORIS…

Takina è ancora un po’ stranita dalla vita condotta al di fuori del D.A., ma Chisato ha una soluzione: portarla a far shopping! Non tutto ruota intorno al loro ruolo di Lycoris e lei glielo dimostrerà tra una gustosa merenda e una gita all’acquario…

Jujutsu Kaisen: Summer of Ashes, Autumn of Dust

13,00 €

UNA LETTURA FONDAMENTALE PER SCOPRIRE MOLTI DETTAGLI INEDITI DEL MANGA

Cosa faceva Itadori quando tutti lo ritenevano morto? Esiste davvero una bambola che fa risorgere i defunti? E perché Gojo è entrato in un maid café? Lo scoprirete in questa raccolta di racconti dedicata ai personaggi più amati di Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight.

Hunter X Hunter 38

5,50 €

Hunter X Hunter 38

Variant

7,90 €

IL CONFLITTO FRA I TRE GRUPPI MAFIOSI A BORDO DELLA NAVE DIRETTA AL CONTINENTE OSCURO SI INTENSIFICA

Gli Sha’a e gli Shuu’u iniziano a collaborare con chi sta cercando Hisoka. E in un intenso flashback, Nobunaga ripercorre le circostanze che hanno portato alla formazione della Brigata Fantasma… Il grande ritorno del manga di culto di Yoshihiro Togashi.

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU NETFLIX

After Midnight Skin 1

7,50 €

UN OFFICE BOYS’ LOVE DA NON PERDERE

Kohei Toraya è un giovane impiegato che ogni sera fa gli straordinari al lavoro. Un giorno, per placare lo stress, decide di “rilassarsi” nei bagni dell’azienda e viene beccato dal suo capo Saikawa. Licenziamento in vista? Proprio il contrario: Saikawa decide di approfittare dell’imbarazzante situazione e fare del povero Toraya il proprio amante. Consigliato a un pubblico maturo.

Bungo Stray Dogs 1 e 2 – Variant Exclusive COMICON 2025

15,00 €

Le esclusive variant cover componibili dei primi due numeri di Bungo Stray Dogs, la splendida serie firmata dai maestri Kafka Asagiri e Sango Harukawa! L’artwork è stato scelto appositamente dai sensei per Panini Comics, per celebrare la loro presenza a COMICON Napoli 2025! I due volumi, caratterizzati da una spugnatura azzurra sui bordi, si uniscono per formare un’unica e imperdibile illustrazione da collezione.

Sarà possibile acquistare solo due copie di ogni variant per singolo acquirente.