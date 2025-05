Jujutsu Kaisen: il doppiatore di Gojo parla della sua scena preferita della seconda stagione

La serie televisiva di Jujutsu Kaisen ha conquistato rapidamente tantissimi fan con la prima stagione, fino ad espandere il fandom con la seconda. Infatti, l’attesissimo arco narrativo di Shibuya ha consacrato la popolarità della serie. Oltre ai numerosi e straordinari combattimenti di questo arco narrativo, la seconda stagione di Jujutsu Kaisen ha dato spazio a un giovane Gojo, mostrando un suo lato mai visto in precedenza. Al momento è in programma un film di compilation dell’arco Hidden Inventory/Premature Death e per l’occasione, il doppiatore di Gojo ha rivelato la sua scena preferita della seconda stagione di Jujutsu Kaisen in una nuova intervista.

In una recente intervista pubblicata sul sito web ufficiale dell’anime di Jujutsu Kaisen, il doppiatore giapponese di Gojo, Yuichi Nakamura ha parlato della sua scena preferita dell’arco narrativo Hidden Inventory/Premature Death. Nakamura ha sorprendentemente rivelato che la scena che gli è rimasta più impressa è quella dello scontro tra Gojo e Geto a Shinjuku. La risposta di Nakamura è la seguente: “Ogni scena di ‘Hidden Inventory/Premature Death’ è stata memorabile, ma se dovessi sceglierne una, scelgo lo scontro tra Gojo e Geto a Shinjuku“. La ragione per cui Nakamura ha scelto questa scena in particolare è che questo scontro ha cambiato il suo modo di vedere Gojo come personaggio, portandolo a rivedere la sua interpretazione dello stregone in quella scena.

Fin dal suo debutto, Gojo si è dimostrato un insegnante calmo e sicuro di sé in quanto considerato lo stregone più forte di sempre. Tuttavia, questo cambia radicalmente durante l’arco narrativo Hidden Inventory/Premature Death, che svela il rapporto di amicizia tra Gojo e Geto. Yuichi Nakamura ha rivelato che dalla lettura del manga e dalle sue interpretazioni della prima stagione e del film, ha sempre pensato che ‘Gojo non sia il tipo di persona che si avvicina agli altri. Quindi, inizialmente il doppiatore giapponese ha interpretato la scena come se ogni parola di Gojo indirizzata a Geto fosse solo un’espressione diretta dei suoi sentimenti.

Quindi Nakamura, inizialmente, avrebbe usato un tono emotivamente distaccato durante il confronto. Tuttavia ha dovuto cambiare registro e far emergere una maggiore vulnerabilità in Gojo. Molti fan hanno definito questa scena dell’arco narrativo di Shibuya come uno dei momenti più strazianti della seconda stagione di Jujutsu Kaisen, in quanto porta alla luce un lato quasi umano di Gojo per la prima volta nella serie.