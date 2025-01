Marco Strignano Autori: Yasunori Bizen, Spider Lily Casa Editrice: Planet Manga Provenienza: Giappone Prezzo: € 7,00 Rilegatura: Brossurato + Sovracover Pagine: 152 Formato: 13X18 Data di pubblicazione: 31 ottobre 2024

Tra i diversi manga che la casa editrice italiana Planet Manga ha lanciato per il mese di ottobre 2024 uno ricco di azione e carico di adrenalina. Il manga in questione si intitola Lycoris Recoil e nasce come una serie televisiva anime prodotta da A-1 Pictures. Successivamente è arrivato un adattamento manga scritto e disegnato da Yasunori Bizen e serializzato da Media Factory sulla rivista Monthly Comic Flapper, in corso dal 5 settembre 2022. A partire dalla fine del 2024, Planet Manga ne ha annunciato la serializzazione, rilasciando il primo volume in occasione del Lucca Comics and Games 2024 con una cover regular e una variant anime. Le vicende ruotano attorno a un’organizzazione governativa militare chiamata Direct Attack (abbreviato in DA) che ha l’obiettivo di prevenire crimini e atti terroristici in Giappone. L’organizzazione addestra ragazze orfane come assassine per compiere omicidi nell’ambito del loro programma “Lycoris”.

La protagonista principale, Takina Inoue, è una Lycoris eccezionale con un forte senso dello scopo e un debole per la perfezione. Sfortunatamente, una situazione in ostaggio mette alla prova la sua pazienza e, dopo aver disobbedito ad un ordine del comando, Takina viene allontanata dall’organizzazione e mandata a lavorare in team con Chisato Nishikigi, considerata la miglior Lycoris in circolazione. La nuova partner di Takina, tuttavia, si rivela molto diversa da come immaginava. Nonostante sia una Lycoris molto famosa, Chisato Nishikigi sembra quasi indifferente ai suoi doveri. Takina si ritrova quindi coinvolta in ogni tipo di lavoro con la semplice spiegazione di aiutare le persone bisognose.

Lycoris Recoil – RECENSIONE

Planet Manga ha lanciato nel mese di ottobre 2024 il primo volume del manga seinen scritto da Spider Lily e disegnato da Yasunori Bizen, Lycoris Recoil. Il volume in questione raccoglie quattro capitoli che permetto ai lettori di seguire gli eventi di Takina Inoue, la protagonista principale del manga. La prima cosa che colpisce in positivo di Lycoris Recoil è proprio il fatto che a dettare lo scorrere degli eventi sono un gruppo di ragazze, che dimostrano di essere giovani adulte o ragazze adolescenti che partendo dalle loro difficoltà si trasformano in vere e proprie combattenti amanti dell’azione. Takina Inoue così come le sue colleghe, lottano per organizzazioni governative segrete o come mercenarie, oppure per puro sfizio personale.

Fin dalle prime pagine del primo volume di Lycoris Recoil emerge da subito che il suo punto di forza è il focus sui personaggi. Infatti attraverso le continue scene di azione si ha la sensazione che l’obiettivo dei mangaka sia quello di mostrare lo sviluppo e la vicinanza tra Takina, Chisato e le altre Lycoris. Questo elemento è pressocché fedele alla serie anime, visto che anche nell’adattamento manga è palpabile l’incredibile chimica tra Takina Inoue e Chisato Nishikigi. Le due giovani agenti iniziano a lavorare insieme dopo che Takina perde il controllo nella missione di recupero di armi, durante la quale inizia a sparare all’impazzata senza attendere ordini da Mika, il gestore del bar Lycorico. Takina lavorando con Chisato svolgerà lavori molto leggeri i tranquilli, per cercare di lavorare sulla sua impulsività e cercare di controllarla al meglio.

Un altra caratteristica di Lycoris Recoil è la fluidità delle scene di azione, in quanto in queste fasi c’è poco dialogo, permettendo al lettore in questo modo di immergersi più facilmente. Questo lo si può notare durante il rapimento di Saori, dove Takina non ci pensa due volte a intervenire e ad affrontare i rapitori frontalmente. Le scene di azione e di adrenalina pura sono spezzate da momenti più rilassati, pieni di sorrisi e leggerezza, chiacchiericci e scherzi tra i veri personaggi da cui traspaiono le emozioni della storia.

Il primo volume di Lycoris Recoil si presenta molto fedele a tutti gli eventi narrati nell’adattamento anime di A-1 Pictures. E il motivo principale per iniziare a leggere il primo volume e proseguire con quelli successivi è sicuramente scoprire se il duo mangaka approfondirà o esplorerà alcuni aspetti sconosciuti dei personaggi e della trama.