Bungo Stray Dogs avrà un prequel dopo 10 Anni

L’attesa è finita: Bungo Stray Dogs sta per ricevere un manga prequel, dieci anni dopo il debutto della serie. Il nuovo progetto è basato sul terzo light novel scritto da Kafka Asagiri e sarà illustrato da Sango Harukawa, esattamente come l’opera originale. Il prequel, intitolato Bungo Stray Dogs: The Untold Origins of the Detective Agency, inizierà la sua serializzazione il 4 marzo 2025 sulla rivista Young Ace.

La storia di origine della Detective Agency

Il prequel esplorerà le origini dell’Armed Detective Agency, raccontando gli eventi che hanno portato alla sua fondazione. Ambientata dodici anni prima della serie principale, la trama segue l’incontro tra Yukichi Fukuzawa e Ranpo Edogawa. Fukuzawa, un esperto guardia del corpo, viene coinvolto in un caso di omicidio quando la sua cliente viene trovata morta nel proprio ufficio. Proprio lì incontra Ranpo, un ragazzo straordinariamente intelligente che si presenta per un colloquio di lavoro e subito accusa la segretaria della vittima di essere l’assassina.

Impressionato dalle capacità deduttive del giovane, Fukuzawa decide di prenderlo sotto la sua ala protettiva. Il loro primo incarico insieme li porta a indagare su una minaccia di morte ricevuta da un teatro locale. La missione si rivela più difficile del previsto, ma alla fine li porta a gettare le basi di un’agenzia destinata a risolvere i casi più complessi e pericolosi, quelli che persino la polizia non è in grado di affrontare.

Cosa aspettarsi dal nuovo manga?

I primi quattro episodi della stagione 4 dell’anime avevano già adattato parte del romanzo, ma ora l’opera riceverà un adattamento manga completo, che permetterà ai fan di approfondire meglio le origini della Detective Agency. Questa conferma arriva direttamente dalla copertina del numero 4/2025 di Young Ace, avvistata da MangaMoguraRE su X.

Con la sesta stagione dell’anime ancora in attesa di conferma, questo nuovo manga sarà un’ottima occasione per i fan di immergersi nuovamente nell’universo di Bungo Stray Dogs e scoprire nuove sfaccettature dei personaggi più amati della serie.

Fonte Comic Book – Twitter