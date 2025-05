J-POP Manga: la seconda ondata di annunci al Comicon Napoli 2025 conquista i fan

Il Comicon di Napoli 2025 continua a regalare sorprese, e nella seconda tornata di annunci, J-POP Manga ha svelato una lineup ricca, varia e attesissima. Tra nuovi titoli d’autore, inediti di culto e uscite per veri collezionisti, la casa editrice si conferma tra le più attive e apprezzate del panorama manga italiano.

Emozioni e introspezione: i nuovi slice of life

Tra le novità più curiose spicca “Rai Rai Rai” di Kei Yoshiaki, una serie promettente che mescola mistero e slice of life con uno stile grafico peculiare. Sempre inedita in Italia è “Nezumi no Hatsukoi – Il primo amore di Nezumi” di Riku Ooseto, delicato racconto sentimentale tra malinconia e dolcezza adolescenziale.

Musica, famiglia e romanticismo: storie per tutti i gusti

Grande attenzione anche per “Superstar wo utatte – La voce della strada” di Kei Usuba, un manga che intreccia musica, sogni e ribellione urbana, perfetto per chi ama le storie di rivalsa e passione. In arrivo anche “Shiunji-ke no kodomo-tachi – The Shiunji Family Children” di Reiji Miyajima (autore di Rent-a-Girlfriend), una commedia familiare dalle tinte eccentriche.

Per chi cerca leggerezza e romanticismo, “Make Heroine ga Oosugiru! – Too many loosing heroines!” è un titolo imperdibile: tra satira e meta-narrazione, Amamori e Itachi giocano con i cliché delle rom-com scolastiche.

Avventure epiche e mondi fantastici

A colpire l’immaginario sarà anche “Daikaiju Gaea-Tima” di KENT, un’avventura kaijū dai toni epici e visioni spettacolari.

Per gli appassionati di Frieren, doppio regalo: in arrivo sia l’antologia “Frieren – Oltre la fine del viaggio Anthology”, con storie inedite firmate da diversi autori, sia il Fanbook ufficiale, perfetto per approfondire personaggi e retroscena del mondo creato da Yamada e Abe.

Grandi autori e opere di culto

J-POP porta in Italia anche opere d’autore rare come “Kyokutou Chimeratica – Far East Chimera” di Itabashi, la provocante “Barbara” di Go Nagai, l’epico “Arion” di Yoshikazu Yasuhiko e il raffinato “Takemitsu Zamurai” di Eifuku e Taiyo Matsumoto. Una selezione eclettica, che promette di soddisfare ogni tipo di lettore.

Con questi annunci, J-POP Manga si conferma ancora una volta come un punto di riferimento per gli appassionati italiani, offrendo una varietà di titoli che spaziano tra generi e stili diversi, soddisfacendo sia i lettori alla ricerca di nuove emozioni che i collezionisti più esigenti.