Napoli Comicon 2025: gli annunci di J-POP Manga

Nel corso della seconda giornata del Napoli Comicon 2025, J-POP Manga ha svelato una serie di nuove uscite che arricchiranno il suo già variegato catalogo. Tra storie d’amore, thriller psicologici, fantasy d’autore e classici rivisitati, l’editore conferma la propria volontà di offrire titoli originali capaci di conquistare lettori dai gusti più diversi.

Ignat no Hanayome

Tra le novità più attese, Ignat no Hanayome di Moyori Mori si presenta come un’opera intensa e toccante. La storia segue Chinatsu, un giovane cresciuto in una famiglia di assassini, che, a causa di un trauma, non riesce più a uccidere. La sua vita cambia quando incontra Kasumi, un ragazzo non vedente, dando inizio a un percorso di redenzione e scoperta personale.

EAT

Nagabe, autore noto per Girl from the Other Side, torna con EAT, un’opera che mescola elementi dark fantasy e introspezione. La trama ruota attorno a una creatura misteriosa e al suo rapporto con un essere umano, esplorando temi di solitudine e accettazione.

Wet Sand – Stagione II

Il manhwa Wet Sand di Doyak, dopo il successo della prima stagione, prosegue con una seconda parte carica di tensione e passione. La storia continua a esplorare le complesse dinamiche tra i protagonisti, offrendo ai lettori un mix di emozioni forti e colpi di scena.

Kaisha to Seikatsu On & Off

Shinnosuke Kanazawa ci porta nel mondo degli impiegati giapponesi con Kaisha to Seikatsu On & Off. Il manga offre uno sguardo ironico e realistico sulla vita lavorativa in Giappone, alternando momenti di comicità a riflessioni più profonde.

Asakiyumemishi

Asakiyumemishi di Waki Yamato è una rivisitazione in chiave manga del classico Genji Monogatari. L’opera, già considerata un capolavoro, viene riproposta per far conoscere alle nuove generazioni una delle storie più emblematiche della letteratura giapponese.

Assassin & Cinderella

Yuzo Natsuno presenta Assassin & Cinderella, un thriller che intreccia elementi fiabeschi con una narrazione moderna e avvincente. La protagonista, una giovane donna con un passato oscuro, si trova coinvolta in una serie di eventi che metteranno alla prova la sua moralità e determinazione.

Con queste nuove proposte, J-POP Manga dimostra ancora una volta la sua capacità di offrire un catalogo variegato e di qualità, capace di soddisfare i gusti di un pubblico sempre più esigente.