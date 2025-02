Dragon Ball Daima: la produzione dell’anime è iniziata molto presto

Dragon Ball Daima ha debuttato l’anno scorso, ma si è scoperto che la produzione del nuovo anime è iniziata molti anni prima che i fan potessero immaginare. Daima celebra il 40° anniversario del debutto di Dragon Ball su Weekly Shonen Jump e il produttore ha parlato della nuova serie anime prima del suo gran finale. In una recente intervista con Mantan Web in Giappone, Akio Iyoku si è aperto sulla produzione del nuovo anime rivelando che la pianificazione è effettivamente iniziata molti anni prima che ci si aspettasse. Infatti, l’idea è nata durante la produzione di Dragon Ball Super: Super Hero.

Come ha spiegato Iyoku nell’intervista, il concetto originale per Dragon Ball Daima è nato quando il team puntava a una nuova serie che fosse separata dai film. Infatti, Iyoku ha persino affermato che il team aveva originariamente pianificato che Akira Toriyama avrebbe avuto solo un piccolo coinvolgimento nella storia della nuova serie. Ma era così entusiasta delle idee per il nuovo anime che ha finito per occuparsi interamente della nuova storia.

“Tutto è iniziato circa sei anni fa quando stavamo lavorando a Dragon Ball Super: Super Hero. Volevamo creare una nuova serie separata dai film, quindi abbiamo chiesto a Toriyama cosa ne pensasse. All’inizio, pensavamo solo che il suo coinvolgimento sarebbe stato leggero, ma si è così impegnato nel progetto che ha finito per occuparsi quasi di tutto“. Iyoku credeva che Toriyama trovasse entusiasmante creare una nuova serie completamente da zero, poiché avevano più tempo e flessibilità per sviluppare la nuova storia.

“Questa è stata la prima volta che abbiamo creato una serie TV da zero e penso che Toriyama l’abbia trovato entusiasmante. A differenza di un film, che ha vincoli di tempo, qui abbiamo avuto più flessibilità nello sviluppo della storia, scambiando idee più volte. Infatti, abbiamo iniziato a produrre l’anime prima che la storia fosse completata. Era simile a una serializzazione manga settimanale, mantenendo vivo quel senso di eccitazione“. La portata e la narrazione di Daima continuavano ad assumere una forma più familiare poiché si ispirava direttamente a Dragon Ball GT.

Infine Iyoku ha anticipato che il franchise continuerà ad andare avanti, ma deve ancora essere rivelato esattamente cosa c’è in serbo per la serie shonen più famosa di sempre.

Fonte – Comicbook