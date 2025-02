Dragon Ball: Toriyama ha tenuto segreta una grande idea per Daima

Dragon Ball Daima si sta preparando per il suo gran finale, e il produttore ha rivelato che Akira Toriyama aveva aspettato anni per rivelare come le orecchie a punta fossero legate al Reame dei Demoni. Dragon Ball Daima giungerà al termine con il suo episodio finale più avanti questo mese, e il produttore si è aperto sul processo di creazione di questo nuovissimo anime. È un progetto con il coinvolgimento diretto nella storia del defunto mangaka del franchise, Akira Toriyama. Questo include alcune grandi idee che hanno ampliato tutto ciò che i fan sapevano del mondo di Dragon Ball.

Una delle rivelazioni più folli sul Reame dei Demoni in Dragon Ball Daima riguardava il fatto che tutti i demoni hanno le orecchie a punta. È una rivelazione così casuale, ma ha alcune importanti ramificazioni su tutto ciò che abbiamo visto in azione finora. Come spiegato dal produttore di Dragon Ball Akio Iyoku in una recente intervista con Mantan Web, si scopre che questa idea era qualcosa che Toriyama aspettava da anni di introdurre al momento giusto.

Quando gli è stato chiesto della scelta di collocare Dragon Ball Daima all’interno degli eventi di Majin Buu e della Battaglia degli Dei all’interno della cronologia, Iyoku ha spiegato: “Volevamo evidenziare come tutto fosse interconnesso. Ad esempio, sono rimasto scioccato nello scoprire che ‘tutti i personaggi con le orecchie a punta provengono dal Grande Regno dei Demoni’. Era un dettaglio che Toriyama aveva in mente da anni!“.

“Non stiamo forzando nuove idee nella storia“, ha affermato Iyoku, “Stiamo scoprendo elementi che erano già presenti nel mondo di Dragon Ball. Non vogliamo discostarci troppo dal nucleo del franchise, ma allo stesso tempo, dobbiamo innovare per mantenere le cose interessanti. Trovare quell’equilibrio è la sfida. Non eravamo sicuri di come sarebbe stato ricevuto, ma volevamo raggiungere un pubblico globale“.

Se le orecchie a punta come indicatore di appartenenza al Regno dei Demoni erano un’idea che Toriyama aveva in mente da molti anni, allora è chiaro quanto Dragon Ball Daima sia importante per il canone generale del franchise. È anche l’ultima serie con il coinvolgimento diretto dello stesso Toriyama e si espande davvero su molti personaggi. Non solo molti personaggi sono ora demoni grazie a questa rivelazione, ma abbiamo anche imparato molto di più sui Namecciani e sulle origini dei Kaioshin da tutto questo.

Fonte – Comicbook