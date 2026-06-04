Chainsaw Man: svelato il finale definitivo del manga

La seconda parte del manga di Chainsaw Man si è conclusa all’inizio di quest’anno, sorprendentemente senza confermare l’eventuale uscita di una terza parte in quanto semplicemente non ci sarà. Infatti l’ultimo volume del manga, in uscita il 4 giugno, include nuove pagine che pongono fine in modo ancora più definitivo alla serie. Il finale di Chainsaw Man è stato oggetto di numerose discussioni tra i fan, con un’opinione diffusa che non sia stato all’altezza delle aspettative.

I fan hanno valide ragioni per pensarla così, poiché il finale appare affrettato e non mantiene diverse promesse lasciate dalla storia. Molte trame rimangono irrisolte, lasciando i lettori delusi per non averle viste approfondite. Di conseguenza, le nuove pagine dell’ultimo volume rappresentavano un’ultima speranza per i fan. Detto questo, il contenuto aggiuntivo delinea un quadro che potrebbe finalmente realizzare ciò che la narrazione di Chainsaw Man ha sempre cercato di rappresentare. Denji riceve un’attenzione sottile ma significativa in queste pagine extra, a conferma che ha raggiunto ciò che ha sempre desiderato, nonostante il finale affrettato del manga.

All’inizio della serie, Denji era un ragazzo povero oppresso da un debito ereditato che lo aveva spinto persino a vendere parti del proprio corpo. Sognava una vita dignitosa e di soddisfare i bisogni materiali più elementari. Attraverso due parti, la storia si è evoluta con Denji che sembrava aver raggiunto questi obiettivi, ma un colpo di scena svela che tutto ciò che aveva vissuto era un sogno o una realtà alternativa, riportandolo al punto di partenza. La sua vita è ricominciata come cacciatore di demoni, ma questa volta senza i poteri di un demone. Il colpo di scena ha confermato che Denji aveva vissuto una vita stabile, con Asa persino come potenziale partner romantica, ma non ha mai chiarito se avesse davvero raggiunto la vita semplice che aveva sempre desiderato.

Le pagine extra presenti nell’ultimo volume del manga affrontano sottilmente questa questione. Una pagina mostra Denji appoggiato a una barriera con una bevanda accanto. Questo crea un parallelismo con una vignetta precedente del manga in cui si trovava in una situazione simile, con la differenza che a quel punto non poteva nemmeno permettersi da bere. Il dettaglio è toccante e illustra chiaramente quanta strada abbia fatto Denji rispetto al punto di partenza. Forse il messaggio che Tatsuki Fujimoto cerca di trasmettere è che, dopo tutto quello che è successo, vivere una vita semplice è il vero scopo dell’esistenza.

Questo funziona benissimo con Denji perché ha sempre cercato di vivere una vita normale, ma le circostanze non glielo hanno mai permesso. Dunque il finale di Chainsaw Man era destinato a rappresentare Denji che realizza il suo sogno di vivere una vita tranquilla. Infatti, Denji non deve più sopportare quelle difficoltà e quei traumi emotivi, avendo così una possibilità ancora migliore di vivere una vita normale.