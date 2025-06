Chainsaw Man: il manga esplorerà il passato di Denji

La seconda parte del manga di Chainsaw Man è caratterizzata da uno stile narrativo orientato principalmente verso la sorpresa piuttosto che all’emozione. Pur introducendo costantemente nuovi personaggi, sembra che l’obiettivo sia quello di ampliare l’intrigo della serie piuttosto che esplorarne l’aspetto emotivo. Questo cambiamento ha portato i fan a interrogarsi sulla direzione del percorso di Denji come protagonista.

La presenza di Asa come co-protagonista ha portato Denji a sperare di avere finalmente una relazione romantica, ma la trama risultava spesso ripetitiva visto che il protagonista mostrava un continuo affetto incondizionato verso le donne che lo manipolavano. Nonostante questo, i capitoli recenti hanno preso una piega avvincente, principalmente grazie all’introduzione del Diavolo di Fuoco, che spinge Denji ad affrontare il suo passato.

Nel capitolo 205, il Diavolo di Fuoco ha rivelato che la precedente decisione di Denji di salvare un gatto invece di un umano ha avuto conseguenze di vasta portata, portando alla comparsa del Finto Uomo Motosega. Prima di scomparire, il Diavolo di Fuoco ha avvertito Denji di non ripetere più lo stesso errore. Ma nel capitolo 206, Denji si trova di fronte a una decisione critica: salvare Asa/Yoru o affrontare il Diavolo Caduto.

Mentre cercava di colpire il Diavolo Caduto, un’allucinazione lo risucchia in una dimensione in cui uno dei gemelli che non era riuscito a salvare gli dice di non essere cambiato. E mentre si scusa, l’esito più sorprendente di tutta questo è il modo in cui la versione più giovane di Denji viene raffigurata. Questo suggerisce che c’è una parte del passato di Denji che Chainsaw Man deve ancora rivelare, e pare che il manga lo farà molto presto.

Il passato di Denji in Chainsaw Man è solo stato brevemente descritto attraverso le sue stesse parole. I fan sanno che il padre del protagonista è stato ucciso dalla Yakuza e questo evento traumatico lo ha costretto a condurre una vita di duro lavoro per estinguere il debito del padre. Tuttavia, il passato di Denji è rimasto pressoché inesplorato a livello visivo o narrativo. La recente allucinazione che coinvolge i misteriosi gemelli, che accusano Denji di aver causato loro dolore portando via qualcuno, suggerisce che Chainsaw Man potrebbe sorprendere i lettori con un capitolo profondamente emotivo sul passato di Denji.

L’attuale arco narrativo potrebbe quindi svelare tutto ciò che non si conosce ancora del protagonista. Questo potenziale scenario potrebbe segnare un’evoluzione fondamentale nel personaggio di Denji, un allontanamento da uno schema definito da manipolazione e trauma, verso la crescita e la consapevolezza di sé.