In arrivo Absolute Martian Manhunter di Deniz Camp e Javier Rodriguez

Martian Manhunter sarà il prossimo personaggio DC ad esordire nel nuovissimo Absolute Universe nato sulle pagine di DC All In in seguito alla conclusione di Absolute Power.

Ad oggi il lancio del nuovo universo narrativo è stato un successo, con Absolute Batman 1 di Scott Snyder e Nick Dragotta che si è guadagnato il titolo di comic-book più venduto del 2024 (ed è già diretto verso una quarta ristampa) e con anche Absolute Wonder Woman (di Kelly Thompson e Hayden Sherman) e Absolute Superman (di Jason Aaron e Rafa Sandoval) ai vertici delle classifiche.

Ora, in attesa delle uscite dei già annunciati Absolute Flash di Jeff Lemire e Nick Robles e Absolute Green Lantern di Al Ewing e Jahnoy Lindsay, è stata annunciata la sesta serie regolare, dedicata ad un altro dei sette fondatori della Justice League, ovvero Martian Manhunter (all’appello manca solo Aquaman, che ha però appena ricevuto una serie regolare nella continuity classica).

Break out the Chocos! Announcing Absolute Martian Manhunter series by @DenizCamp and @javiercaster! Coming March 2025 pic.twitter.com/4gsXeXcBu7 — DC (@DCOfficial) October 18, 2024

Absolute Martian Manhunter sarà scritta da Deniz Camp (che già sta scrivendo Ultimates nell’Ultimate Universe della Marvel) e disegnata dal visionario Javier Rodriguez, reduce dall’incredibile successo di Zatanna: Bring Down the House e che ha già mostrato un innovativo design del personaggio.

This man is a mad genius. Javier Rodriguez IS the Absolute Martian Manhunter, constantly blowing my mind, expanding my horizons. An inspirational artist. [image or embed] — Deniz Camp (@denizcamp.bsky.social) 15 novembre 2024 alle ore 15:58

L’anteprima di Absolute Martian Manhunter mostra infatti il design stilizzato di Rodriguez per la reinvenzione radicale del personaggio di Camp. La DC ha ironicamente annunciato che i fan dovranno aspettare il debutto della serie a marzo per vedere se l’enigmatico membro fondatore della Justice League originale avrà ancora la sua famosa voglia di Chocos.

Lo scrittore della serie Absolute Martian Manhunter, Deniz Camp, ha parlato della nuova versione dell’eroe e della libertà creativa concessagli dall’architetto dell’Absolute Universe Scott Snyder e dal team editoriale.

“Questa è probabilmente la reinvenzione più radicale della linea Absolute finora, e penso che sia una testimonianza dell’atmosfera di libertà creativa che gli editori e Snyder hanno favorito su questa linea. È stato anche il più grande sostenitore di questa serie. Fondamentalmente, Snyder e io abbiamo avuto una telefonata di tre ore in cui abbiamo parlato della vita, delle nostre ambizioni, ecc… Mi ha spiegato cosa stava facendo con Absolute e in pratica mi ha detto di scegliere qualsiasi personaggio al di fuori dei 5 grandi. L’intero DCU era sul tavolo, e io ho scelto Martian Manhunter. Ma una condizione per realizzare il libro, fin dall’inizio, era lavorare con Javier Rodriguez. Non fraintendetemi, l’opportunità è incredibile, l’intero team di Absolute è così solidale, la libertà è incredibile e un onore, ma penso che Javi sia uno dei grandi artisti dei fumetti di oggi e volevo lavorare con lui da sempre, e l’ho scritto nel pitch, prima che qualcuno lo contattasse, o che avessimo mai parlato o incontrato o altro”.