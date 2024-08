DC Absolute Universe: arrivano anche Flash e Green Lantern

Il nuovissimo Absolute Universe della DC si espande secondo una traiettoria logica e prevedibile: dopo l’esordio dei titoli della “Trinità”, sarà la volta di Green Lantern e Flash.

Non è certo un caso, dato che nonostante le prime versioni dei due eroi risalgono alla Golden Age anni ‘40, fu proprio il loro revival in chiave più moderna a tenere a battesimo la Silver Age dei comics americani tra la fine degli anni ‘50 e i primi anni ‘60.

Ora tocca quindi proprio a Flash e a Green Lantern espandere il neonato Absolute Universe, di cui a livello narrativo sappiamo ancora ben poco dato che si svelerà completamente solo alla fine della saga Absolute Power, attualmente al secondo capitolo negli States.

Sappiamo già però che Absolute Flash sarà una serie mensile scritta da Jeff Lemire e disegnata da Nick Robles, e vedrà come protagonista un Wally West di appena 15 anni.

Everything to know about Absolute Green Lantern

•Written by Al Ewing with Art by Jahnoy Lindsay

•The Book is confirmed to feature Hal,John and Jo!

According to Scott Snyder,it's a complete reimagining of the property…as good as The Immortal Hulk and the best thing Ewing…

