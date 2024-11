Aquaman torna con una nuova serie regolare e nuovi poteri

Fan di Aquaman, gioite: dopo anni di assenza (nonostante abbia avuto un film nelle sale cinematografiche l’anno scorso), il più grande eroe del mare sta per tornare con una serie personale nel gennaio 2025! Scritto da Jeremy Adams e disegnato da John Timms, il primo numero sarà di 48 pagine e sarà inserito nell’iniziativa DC All In, che prevede di rilanciare in grande stile tutto il DC Universe.

Sulla scia di Absolute Power, i poteri di Arthur Curry si sono evoluti fino a raggiungere nuove e potenti vette, e questo re è pronto a usarli per spaccare qualche culo. Da ognuno dei sette mari sono emersi dei mastodontici Kaiju acquatici, e solo le capacità di Aquaman di alterare l’acqua possono fermarli, ma non se nel frattempo uccidono il buon re! Entra in scena Dagon, la guida di Arthur nella ricerca dei segreti del “blu”. Ma quale segreto mortale attende Arthur nel suo viaggio? È una nuova era per Aquaman, realizzata dagli acclamati creatori Jeremy Adams (The Flash, Green Lantern) e John Timms (Action Comics), che vi farà esultare!

Il primo numero sarà caratterizzato anche dalle copertine variant di Christian Ward, Ivan Reis, Brad Walker, Salvador Larroca e Tula Lotay.

Jeremy Adams ha rivelato al NYCC che le nuove abilità di Aquaman saranno utili, in quanto dovrà combattere contro giganteschi costrutti kaiju acquatici che appaiono in tutti i sette mari, mentre indagherà sui segreti del “Blu” con Dagon, una guida del passato di Aquaman.

All’interno di DC Connect sono stati presentati anche alcuni bozzetti della serie.

