Thunderbolts: Doomstrike, la squadra di Bucky Barnes contro quella di Destino

THUNDERBOLTS: DOOMSTRIKE è la nuova entusiasmante serie tie-in di ONE WORLD UNDER DOOM in cui il Dr. Destino assemblerà una nuova – e classica – interpretazione di una delle più iconiche super-squadre Marvel a febbraio.

ONE WORLD UNDER DOOM, lo status quo globale che vede il Dottor Destino regnare supremo, inizia ufficialmente proprio a febbraio (anche se Spider-Man è già alle prese con il tiranno)! Oltre alla testata principale che mette in luce l’ascesa alla gloria dell’iconico supercriminale, il dominio di Destino avrà un impatto sull’intero Universo Marvel per tutto il 2025, in particolare nei numeri delle collane regolari e nelle serie tie-in.

THUNDERBOLTS: DOOMSTRIKE sarà una di queste, una miniserie limitata di cinque numeri scritta da Collin Kelly e Jackson Lanzing (NYX) e disegnata dall’artista emergente Tommaso Bianchi (GIANT-SIZE SILVER SURFER).

The news is out! After the end of Thunderbolts: Worldstrike, Doom has a VERY SPECIFIC hatred of Bucky Barnes and his team…

…luckily, Bucky feels THE EXACT SAME WAY.

It’s time for Doom to face Justice…

⚡️⚡️LIKE LIGHTNING!!!⚡️⚡️

— Collin Kelly! (@collinkelly.bsky.social) 14 novembre 2024 alle ore 22:11