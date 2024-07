Le 8 Morti di Spider-Man, la nuova saga di Joe Kelly e Ed McGuiness

La prima serie ad essere coinvolta nello scenario di One World Under Doom sarà nientemeno che Amazing Spider-Man, con la saga Le 8 Morti di Spider-Man.

Al termine della gestione di Zeb Wells e John Romita Jr. sulle pagine di Amazing Spider-Man, sarà la volta di Joe Kelly prendere in mano la testata insieme ad Ed McGuiness, già “seconda matita” della serie insieme a Romita Jr. negli ultimi anni.

Il due partirà subito in quarta con Le 8 morti di Spider-Man, un’audace saga che inizierà sulle pagine di Amazing Spider-Man #61 a partire da novembre che vedrà il debutto di un nuovo Spider-Costume ispirato a Destino!

New mission, new magic-powered suit, and a new set of eight extra lives from Sorcerer Supreme Doom!

The “8 Deaths of Spider-Man” storyline from writer Joe Kelly and artist @ed_mcguinness starts this November in ‘Amazing Spider-Man’ #61. Get a sneak peek at two new covers and… pic.twitter.com/cl5tUxuMYD

— Marvel Entertainment (@Marvel) July 27, 2024