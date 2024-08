Psylocke, la serie dedicata alla letale ninja mutante

La linea mutante rilanciata con l’operazione From the Ashes entrerà nella sua seconda fase con il lancio di alcune nuove serie, la prima delle quali sarà dedicata alla letale ninja Kwannon, alias Psylocke.

In uscita a novembre, PSYLOCKE sarà scritta da Alyssa Wong, nota per il suo acclamato lavoro su STAR WARS: DOCTOR APHRA e DEADPOOL, e disegnata dall’astro nascente Vincenzo Carratù, l’artista che al momento sta dando vita a un’esplosiva azione ammazza-vampiri in DRACULA: BLOOD HUNT.

PSYLOCKE si inserisce nell’attuale status quo del personaggio stabilito in X-MEN #1 di Jed Mackay e Ryan Stegman, dove presta la sua letale esperienza alla squadra di X-Men di Ciclope che opera in Alaska. Tuttavia, ci sono missioni che non sono adatte agli X-Men e che richiedono a Kwannon di abbracciare gli insegnamenti del suo passato oscuro!

Dopo aver assunto il mantello di Psylocke, Kwannon è diventata una delle stelle di Krakoa in titoli come HELLIONS e UNCANNY AVENGERS. Ora, la ninja telepatica e telecinetica si presenta da sola! Le sue prossime avventure vedranno l’apparizione del suo amante Greycrow, faranno luce sulla sua brutale educazione con la Mano e introdurranno un supercriminale perverso chiamato il Tassonomista!

