Blade e Werewolf By Night: dopo Blood Hunt arrivano le serie “Red Band”

In seguito agli avvenimenti dell’evento Blood Hunt il personaggio di Blade vivrà dei grandi sconvolgimenti, che saranno esplorati nella nuova miniserie Red Band in cinque numeri al via il prossimo ottobre.

Ai testi ritroviamo l’autore della serie di Blade precedente al crossover, Bryan Edward Hill (che ha scritto il personaggio anche durante Blood Hunt nella miniserie dedicata ai Midnight Sons), questa volta affiancatato dal disegnatore C.F. Villa, reduce da un importante stint sulla serie degli Avengers e libero di esprimere tutta la sua vena macabra.

Oh so the announcement is out!

This is where i am heading next in interiors and i was fortunate enough to do a cover for our new #1.@toonfed made it look great on colors! pic.twitter.com/c7ZfgOM3UD — C.F. Villa (@Cfvillaart) June 20, 2024

La nuova miniserie di Blade sarà infatti marchiata “Red Band”, ovvero con contenuti violenti espliciti tanto da essere commercializzata con l’etichetta Parental Advisory e imbustata, per evitare che i deboli di cuore ne sperimentino accidentalmente l’intensità sfogliandola in fumetteria.

Per anni, Blade è stato il cacciatore di vampiri più letale dell’Universo Marvel. Con un arsenale di paletti di legno, proiettili d’argento e mazze ferrate al suo comando, pochi hanno conosciuto il gusto della vendetta del sangue come Blade! Ma dopo gli strazianti eventi di Blood Hunt, cosa è rimasto del vampiro più famigerato della Marvel? È sopravvissuto il vampiro che è in Blade? È sopravvissuto anche l’uomo? Scopritelo qui, all’alba di una nuova, sanguinosa saga di Blade!

Non si tratta dell’unica serie Red Band proposta dalla Marvel: oltre alla doppia edizione di Blood Hunt e di Wolverine: Revenge, sarà etichettata così anche Werewolf By Night, la nuova serie regolare dedicata a Jack Russell scritta da Jason Loo (autore dell’imminente one-shot Werewolf By Night: Blood Hunt, che però ha come protagonista l’altro licantropo Jake Gomez) e disegnata dall’artista Sergio Dávila, noto per il suo lavoro su titoli come Venom e Thor. La prima icona horror della Marvel subirà una trasformazione sorprendente durante Blood Hunt, che renderà le sue battaglie e le sue cacce troppo graficamente esplicete per alcuni lettori.

This summer, Werewolf By Night embarks on new adventures so violent and bloody, it can only be told in Marvel’s new Red Band format! ‘Werewolf by Night’ #1 arrives this August. Learn more: https://t.co/TcNB3VUh58 pic.twitter.com/TM5BQnpZI8 — Marvel Entertainment (@Marvel) April 16, 2024