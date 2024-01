Tra le uscite J-POP Manga del 31 gennaio 2024 troviamo Yorha: Assalto A Pearl Harbor 1 – Una Storia Di Nier: Automata, prequel del famosissimo videogioco da milioni di copie vendute in tutto il mondo.



Continuano poi le missioni di salvataggio di Sanpo sulle montagne più belle del Giappone in Gaku 4.

Esce il volume singolo di Noyu Girl 1 e continuano Choujin X 6, Tokyo Ghoul Deluxe Edition 3, Il Mistero di Ron Kamonohashi 9, My Charms are Wasted 5, Radiation House 14, Re: Zero Stagione IV 5 e si conclude la saga survival horror di Kengo Hanazawa con I am a Hero 22 – Nuova Edizione.

L’1 febbraio esce poi Nagahama to be, or not to be, l’atteso nuovo volume one-shot della regina del Boy’s Love Scarlet Beriko dopo Jackass! e Jealousy, in contemporanea mondiale.

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 31 gennaio 2024.

Le uscite J-POP Manga del 31 gennaio 2024

Yorha: Assalto A Pearl Harbor 1 – Una Storia Di Nier: Automata

di Yoko Taro e Megumu Soramichi

6,90€

In un futuro molto lontano, invasori provenienti da un altro mondo attaccano la Terra con un nuovo tipo di armi, le “biomacchine”. Annichilita da questa minaccia, l’umanità è costretta a lasciare il pianeta e a rifugiarsi sulla Luna, da dove sviluppa soldati androidi che portano avanti una sanguinosa battaglia… Corre l’anno 11941. Per uscire dallo stallo nasce una nuova unità militare composta da androidi di sesso femminile: YoRHa. Inviate sulla Terra, queste guerriere devono riconquistare il pianeta per la razza umana…

Gaku 4

di Shinichi Ishizuka

15,00€

Sanpo Shimazaki ha dedicato la vita alla montagna. È considerato uno specialista delle vette più elevate e, in qualità di membro volontario della squadra di soccorso delle Alpi settentrionali del Giappone, sfrutta ogni giorno la propria conoscenza per salvare camminatori disattenti, sciatori in pericolo e scalatori incoscienti. Perché amare la montagna non significa solo apprezzarne l’immensa bellezza ma anche rispettare le spaventose e innumerevoli asperità che nasconde… e conoscere tutti i metodi per sopravvivere in quelle condizioni inimmaginabili. Scopri le avventure mozzafiato degli uomini che vegliano sulla vita degli alpinisti, spostando sempre più in avanti l’asticella dei propri limiti lungo i sentieri non battuti dell’avventura!

Noyu Girl 1

di Haro Aso e Shiro Yoshida

7,50€

Non c’è nulla di più appagante che ricercare il piacere della natura! Una “noyu” è una sorgente termale naturale che sgorga segretamente in luoghi non ancora sepolti dall’uomo nel cemento di qualche struttura turistica, e nessuno al mondo ama le noyu più di Hibari Otaka, una ragazza che ha fatto della ricerca di queste sorgenti una vera e propria ragione di vita. Che si tratti di scalare montagne, arrampicarsi su pareti di ghiaccio o gettarsi nelle profondità di grotte misteriose, Hibari non si lascia scoraggiare da nulla per portare a termine la propria missione: crogiolarsi nelle terme naturali più pittoresche e selvagge di tutto il Giappone!

Choujin X 6

di Sui Ishida

6,90€

Nonostante i loro caratteri all’apparenza opposti, Azuma Higashi e Tokio Kurohara, liceali del secondo anno, condividono un forte legame di amicizia. Azuma è un ottimo studente, è abile nella lotta e i suoi valori lo conducono a opporsi con i pugni alle ingiustizie che hanno luogo in città.

Tokio, di contro, in classe non ascolta e poltrisce, e anche quando si tratta di combattere preferisce fare da spettatore.

Tuttavia, ci sono avversari che nemmeno Azuma sarebbe in grado di affrontare: i Choujin, esseri umani dai poteri soprannaturali, responsabili della devastazione che segna come una cicatrice la zona del Giappone nella quale vivono i due ragazzi. Un giorno, minacciati in prima persona da uno di questi mostri e senza via di fuga, Azuma e Tokio decidono di difendersi nell’unico modo che gli resta: iniettarsi una droga speciale e diventare loro stessi dei Choujin!

LA NUOVA ATTESISSIMA HIT DELL’AUTORE DI TOKYO GHOUL

COSA SARESTI DISPOSTO A SACRIFICARE PER SODDISFARE IL TUO SENSO DI GIUSTIZIA?

OLTRE 40MILA COPIE DEL VOL. 1 VENDUTE IN GIAPPONE NELLE PRIME DUE SETTIMANE DI USCITA!

Tokyo Ghoul Deluxe Edition 3

di Sui Ishida

16,00€

I Ghoul vivono tra noi! All’apparenza identici alle persone, si distinguono da queste, in realtà, per un tratto agghiacciante: la loro brama di carne umana. Sullo sfondo di una Tokyo territorio di caccia di queste creature, lo studente universitario Ken Kaneki sopravvive all’attacco di un Ghoul, ma a un costo che potrebbe fargli rimpiangere di avercela fatta: è infatti ora diventato il primo ibrido tra umano e Ghoul. Intrappolato tra due mondi, incapace di dimenticare la sua umanità ma anche di sopprimere la sua nuova e terribile fame, Ken deve ora imparare a conoscere il nuovo se stesso, a padroneggiare i suoi poteri e… a sopravvivere alle guerre per il territorio e agli sconvolgimenti che lo attendono nella società dei Ghoul!

Il Mistero di Ron Kamonohashi 9

di Akira Amano

6,50€

UN’EMOZIONANTE COMMEDIA POLIZIESCA, NOMINATA AI NEXT MANGA AWARDS

Akira Amano, celebre mangaka di Tutor Hitman Reborn!, torna con un nuovo atteso shonen, tra commedia ed emozionante poliziesco. Totomaru Isshiki è un giovane poliziotto della squadra omicidi, pieno di volontà ma ancora inesperto. Quando gli capita tra le mani una serie di casi all’apparenza irrisolvibili, gli viene consigliato di chiedere aiuto a un collega ormai ritiratosi, il brillante ma solitario Ron Kamonohashi. Un tempo considerato l’astro nascente tra gli studenti della prestigiosa Accademia Blue per giovani Detective, Ron venne espulso dopo essere rimasto coinvolto in un incidente misterioso, di cui all’apparenza non conserva memoria ma solo un tatuaggio. Riuscirà Totomaru a convincere il collega a tornare sulla propria strada, per risolvere insieme i casi più complicati? D’altronde, anche a Ron gioverebbe il supporto di un partner di lavoro: sebbene la sua percentuale di risoluzione dei casi sia del 100%, infatti, quella degli arresti è… dello 0%!

My Charms are Wasted 5

Ran Kuze

6,50€

Kuroiwa Medaka, studente liceale, è un aspirante monaco. Per via delle regole del tempio della sua famiglia, dove è nato e ha sempre vissuto, non può interagire con le ragazze e, soprattutto, non ha alcuna idea di come porsi con loro. Mona, la ragazza più popolare della scuola, non è decisamente abituata a passare inosservata… e vive come un affronto l’apparente indifferenza del ragazzo nei confronti del suo fascino! Si dà così l’obiettivo di farlo innamorare, ma lui non molla pur di rispettare le regole ferree con le quali è stato cresciuto.

Chi vincerà questo romantico braccio di ferro?

Radiation House 14

Tomohiro Yokomaku e Taishi Mori

6,50€

Nel loro importante lavoro, i medici sono supportati dai tecnici di radiologia, professionisti che devono essere dotati di intuito e occhio di falco. Iori Igarashi è il migliore di tutti, anche se la sua incapacità di gestire l’ego dei dottori lo condanna a girare da un ospedale all’altro… finché non si ritrova a lavorare per una sua amica d’infanzia che non vede da anni e che non si ricorda di lui. Sarà la svolta per la sua carriera? O la tensione tra i due renderà impossibile la loro collaborazione?

Re: Zero Stagione IV 5

Tappei Nagatsuki e Haruno Atori

6,50€

Trasportato all’improvviso in un mondo parallelo, Subaru Natsuki, un hikikomori scansafatiche, si ritrova a dover affrontare pericolose avventure e intrighi di palazzo, armato solo del potere di “riavvolgere” gli eventi, tornando indietro nel tempo fino a punti prestabiliti. Peccato che ogni volta, per attivare questa sua abilità, il ragazzo debba lasciarci le penne! Dopo la battaglia contro il Culto della Strega, Subaru e la ragazza che ama, Emilia, dovranno affrontare una nuova sfida, verso il luogo conosciuto come il Santuario. Una prova dopo l’altra, i due eroi si avvicineranno sempre più al confronto con un nuovo, temibile avversario: Echidna, la Strega dell’Avidità!

I am a Hero 22 – Nuova Edizione

Kengo Hanazawa

6,90€

NUOVA EDIZIONE CON PAGINE A COLORI, COPERTINE AGGIORNATE DALL’AUTORE E UN EPILOGO INEDITO!

Hideo Suzuki è un mangaka che non è mai riuscito a sfondare e a trentacinque anni è ancora relegato al ruolo di assistente. Tra fallimenti, delusioni e la strana storia d’amore con la sua ragazza Tetsuko, la vita di Hideo si barcamena in attesa di un successo che non sembra mai arrivare. Tuttavia, un grande cambiamento per lui è in agguato eccome: una svolta oscura e sinistra, che trascinerà il mondo intero in una spirale di orrore e costringerà Hideo a rimboccarsi le maniche e diventare… un eroe!

Nagahama to be, or not to be

Scarlet Beriko

6,90€

Nagisa, al terzo anno di liceo in una cittadina di mare, sorprende il suo amico di infanzia Issa con una donna e ne resta turbato. Anche dopo aver scoperto la verità, Nagisa non riesce più a controllare i suoi sentimenti. Non sapendo cosa fare, gli è sempre più difficile guardare l’amico negli occhi, ma… Cullati dal soffio struggente della brezza marina, due ragazzi scopriranno il significato del vero amore.

RISTAMPE

#DRCL – midnight children 1

Toky Revengers 1

Tekkon Kinkreet

I diari della speziale 1, 2, 10 e 11

Il richiamo di Cthulhu – Deluxe Edition

USCITE DIGITALI

Choujin X 6

Komi can’t communicate 26 e 27

I quattro fratelli yuzuki 5

Alice in Borderland 9