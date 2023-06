Perché Tokyo Ghoul non è un manga di successo? Ne parla il mangaka

Uno dei manga per i quali Sui Ishida è riuscito a farsi un nome in Giappone ma soprattutto in tutto il mondo è Tokyo Ghoul. E recentemente ha dichiarato una considerazione sul manga seinen incentrato sulle vicende di Ken Kaneki piuttosto soprendenti. Pare infatti che non lo consideri un manga ben fatto, sorprendendo chiaramente tutti i suoi fan.

Sui Ishida ha scritto e disegnato Tokyo Ghoul, serializzato sulla rivista Weekly Young Jump di Shūeisha, dal 2011 al 2014. E dalla sua pubblicazione ha fatto presa su tantissimi lettori. L’unica cosa che i fan criticano di questa serie seinen è l’anime, ma il manga di per sé è di alto livello. Ishida stesso però ha recentemente rivelato di non considerarlo un manga meritevole di successo.

La rivelazione arriva dello stesso mangaka, che si è aperto con Animania e Manga Passion. Inizialmente l’argomento principale era il suo nuovo progetto manga in corso, Choujin X. Poi però si è soffermato su Tokyo Ghoul.

“Per quanto riguarda la premessa, non considero Tokyo Ghoul davvero un successo” dice il mangaka. Per lui, infatti, il successo è quando ha la sensazione di aver disegnato qualcosa di buono. E quando ci pensa, in realtà non pretende che Tokyo Ghoul possa essere ben accolto dai lettori o che piaccia a molte persone. “Quindi il successo per me è se posso lodarmi o meno.” spiega Ishida.

Chiaramente, il mangaka di Tokyo Ghoul non sta parlando di successo in termini di profitti e vendite. Non si può negare che il manga e l’anime abbiano raggiunto numeri importantissimi quando la serie era in corso, data la sua popolarità sia in Giappone che a livello internazionale. Però, per il mangaka, Tokyo Ghoul non si può considerare un vero successo in quanto la sua storia e la sua qualità grafica erano carenti. Sappiamo che molti fan non saranno d’accordo con questa sua convinzione, ma questo è quello che sente Ishida.

Quindi, nonostante i numeri di vendita riscossi dalla serie sienen, questa non sarà mai visto come un successo per Ishida perché il mangaka non riesce a complimentare se stesso per averlo realizzato.

Fonte – Comicbook