I manga sono uno dei prodotti culturali più importanti e influenti del Giappone, tanto che hanno saputo conquistare un vasto pubblico internazionale e diventare un’industria multimiliardaria. Ma come sono nati i manga e come sono evoluti fino ad oggi?

La storia dei manga giapponesi

Per rispondere a queste domande, dobbiamo fare un salto indietro nel tempo. La nascita dei fumetti giapponesi risale al periodo Meiji (1868-1912), quando il Giappone stava vivendo un momento di grande cambiamento e modernizzazione. Fu in questo contesto che emerse Rakuten Kitazawa, il padre del manga moderno. Nel 1902, Kitazawa creò il primo manga a fumetti, intitolato “Jiji Manga”, che raccontava le storie e le vicende della vita quotidiana dei giapponesi.

Negli anni successivi, si diffusero sempre di più e si svilupparono in vari generi e stili. Nel periodo pre-bellico, ad esempio, divenne uno strumento di propaganda per il governo giapponese, con storie che esaltavano i valori nazionali e l’imperialismo. Durante la Seconda Guerra Mondiale, subirono una forte censura e furono utilizzati per diffondere la propaganda bellica.

Dopo la fine della guerra, il Giappone cominciò a ricostruirsi e il manga divenne uno dei mezzi per far fronte alla difficile situazione economica del paese. In questo periodo nacquero molte riviste specializzate, come la famosa “Shonen Jump”, che pubblicavano i lavori di giovani autori emergenti.

Negli anni ’50 e ’60, il manga subì un’ulteriore evoluzione. Nacquero nuovi generi, come il “manga per ragazze”, che raccontava storie d’amore e sentimentali, e il “manga per adulti”, che affrontava temi più maturi e complessi. In questo periodo si affermò anche il grande Osamu Tezuka, che rivoluzionò il mondo del manga con il suo “Astro Boy”. Tezuka fu il primo a utilizzare tecniche di animazione nei manga, creando un’opera complessa e coinvolgente, capace di coinvolgere un vasto pubblico.

L’esplosione dei manga: Dagli anni ’80 agli anni 2000

Negli anni ’70 e ’80, il manga conobbe il suo apice in Giappone, con vendite sempre più alte e un pubblico sempre più vasto. In questo periodo nacquero molti nuovi generi di manga, come il “manga sportivo“, il “manga di fantascienza” e il “manga di horror”. La cultura del cosplay, ovvero la pratica di vestirsi come i personaggi dei manga e degli anime, cominciò a diffondersi in tutto il paese.

Negli anni ’90, grazie all’avvento di internet, i manga cominciarono ad essere tradotti e pubblicati anche all’estero. Questo permise a molti appassionati di tutto il mondo di scoprire il fascino dei manga giapponesi e di entrare a far parte della grande comunità di fan che si era creata intorno ad essi.