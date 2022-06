Nuovi Imperatori – One Piece 1053

Attenzione: quello che scriveremo in questo articolo contiene SPOILER. Se sei quindi sensibile a questo argomento non leggere! Attenzione: quello che scriveremo in questo articolo contiene SPOILER. Se sei quindi sensibile a questo argomento non leggere! Attenzione: quello che scriveremo in questo articolo contiene SPOILER. Se sei quindi sensibile a questo argomento non leggere!

Morgans stampa le taglie di Kid, Law e Rufy, ognuno di loro vale 3 miliardi di Berry, dato che hanno sconfitto Kaido e Big Mom. Sul manifesto di Rufy è presente un’immagine del Gear Fifth, ma gli Astri di Saggezza non avevano dato il permesso per la pubblicazione. Kid prende il giornale che gli ha portato Apoo e si dirige verso la festa a cui stanno partecipando i pirati di Cappello di Paglia. Nei sotterranei del castello, Nico Robin incontra Hitetsu che le rivela essere Kozuki Sukiyaki, ovvero il padre di Oden. Era stato imprigionato nei sotterranei da Orochi e quando è riuscito a scappare Oden era già morto. Hitetsu non vuole rivelare la sua vera identità a Momonosuke. Robin aveva letto l’ubicazione di Pluton sul Poneglyph di Alabasta. Robin dice che Pluton dovrebbe trovarsi a Wano e Sukiyaki glielo conferma.

Ryokugyu si trova a Udon, nella miniera degli schiavi e sta combattendo contro i pirati delle cento bestie, sconfiggendo anche King e Queen, grazie al suo frutto del diavolo, che gli permette di evocare delle piante che risucchiano le energie dei suoi avversari. Ryokugyu ordina di mandargli una nave da guerra a Wano, ha intenzione di catturare Rufy.

Kid raggiunge gli altri alla festa e mostra il giornale alla festa. I Quattro Imperatori ora sono: Shanks “Il Rosso”, Luffy “Cappello di Paglia”, Teach “Barbanera” e Bagy “Il Clown”.

Il manga

Eiichiro Oda ha iniziato la serializzazione di One Piece il 22 Luglio 1997; il volume 99 è stato pubblicato il 4 Giugno 2021 in Giappone, mentre il volume 100 è disponibile dal 3 Settembre.

Le copertine dei volumi 99, 100 e 101 comporranno una illustrazione unica.

Il 3 Settembre, inoltre, ha debuttato la nuova edizione Jump Remix.

Recentemente è stato annunciato un nuovo Film di One Piece e il Live Action da parte di Netflix.

In Italia esce per Edizioni Star Comics, che ha pubblicato la celebration edition del volume 98, 99 e 100.

La storia segue le avventure di Monkey D. Rufy, un ragazzo il cui corpo ha assunto le proprietà della gomma dopo aver inavvertitamente ingerito il frutto del diavolo Gom Gom. Raccogliendo man mano attorno a sé una ciurma di pirati variegata e affiatata, composta dai più grandi specialisti in ogni settore – dalla navigazione all’arte della spada, dalla scienza medica alla balistica –, Rufy esplora la Rotta Maggiore in cerca del leggendario tesoro ONE PIECE, inseguendo contemporaneamente il sogno di succedere al leggendario Gol D. Roger come nuovo Re dei pirati.

