The CW ordina Gotham Knights, ma cancella Naomi

Mentre il futuro del canale The CW è sempre un incognita, vista la volontà di Warner Bros Discovery di cederlo, stanno uscendo le prime notizie riguardo alla prossima stagione televisiva, che per quanto riguarda le serie DC vedrà l’esordio di Gotham Knights, ma non il ritorno di Naomi.

Variety ha rivelato che Naomi non tornerà per una seconda stagione su The CW. La serie DC è stata presentata per la prima volta a gennaio e ha concluso la sua prima e unica stagione di 13 episodi il 10 maggio. Naomi è l’ultimo progetto DC cancellato dalla rete dopo che Batwoman e Legends of Tomorrow non sono riusciti a ottenere rispettivamente il rinnovo della quinta e dell’ottava stagione in Aprile.

Ma a colmare queste lacune su The CW ci sarà un nuovo spettacolo DC: Gotham Knights. Lo spettacolo è ideato da Chad Fiveash, James Stoteraux e Natalie Abrams, che hanno co-scritto la serie. Fiveash e Stoteraux sono anche produttori esecutivi con la co-produzione esecutiva di Abrams. E gli architetti dell’Arrowverse Greg Berlanti e Sarah Schechter saranno anche produttori esecutivi insieme a David Madden.

Lo spettacolo si svolgerà in un mondo in cui Batman è stato ucciso, lasciando il figlio adottivo (un nuovo personaggio interpretato da Oscar Morgan) a lavorare al fianco dei figli di vari cattivi di Gotham per riabilitare tutti i loro nomi come sospetti. Lo spettacolo non ha alcuna relazione con l’imminente gioco con lo stesso nome, sebbene i due condividano la trama della morte di Bruce Wayne.

Dopo la cancellazione di Naomi, The Flash, Superman & Lois e Stargirl sono le uniche serie DC precedentemente stabilite a continuare sulla rete. Flash e Superman & Lois sono state rinnovate rispettivamente per una nona e terza stagione a marzo. La terza stagione di Stargirl, sottotitolata Frenemies, sarà presentata in anteprima entro la fine dell’anno. Justice U, una serie dell’Arrowverse che vedrebbe John Diggle (David Ramsey) reclutare ed educare “cinque giovani meta-umani” per diventare eroi mentre vivono in un’università, è ancora in fase di sviluppo.