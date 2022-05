Gotham Knights si rivela in un nuovo Gameplay e conferma l’uscita solo per PS5, Xbox One Series X/S e PC.

Lo sviluppatore WB Games Montreal ha pubblicato un nuovo video di Gotham Knights che mostra il gameplay di Nightwing e Red Hood, due dei quattro personaggi giocabili in azione.

Il video è piuttosto approfondito e mette in evidenza le abilità di combattimento di entrambi gli eroi, le varie modalità di viaggio del gioco e alcuni equipaggiamenti sbloccabili.

Lo studio ha anche fornito un aggiornamento sulle versioni PlayStation 4 e Xbox One dell’action-RPG in cui Batman è morto, rivelando che sono state cancellate per motivi qualitativi, purtroppo il sistema è diventato obsoleto per giochi e progetti del genere.

Gotham Knights è un action/stealth open world, ambientato nella Gotham City più dinamica e interattiva di sempre. In gioco da solo o con un altro eroe, pattugliate i cinque distretti di Gotham e fate irruzione nelle attività criminali ovunque le troviate.

Di seguito la sinossi ufficiale:

Una nuova ed ormai estesa criminalità ha invaso le strade di Gotham City. Ora tocca alla famiglia di Batman: Batgirl, Nightwing, Red Hood e Robin, proteggere Gotham, e portare speranza ai suoi cittadini, disciplina ai suoi poliziotti e paura ai suoi criminali. Risolvendo i misteri che collegano i capitoli più oscuri della storia della città e sconfiggendo i famigerati cattivi in scontri epici, dovrete evolvere nel nuovo Cavaliere Oscuro e salvare le strade dalla discesa nel caos.

Il video di 13 minuti (presente in calce) inizia a metà della storia, seguendo Nightwing mentre pattuglia Gotham City. È buio, come al solito, e lo si vede librarsi in aria con il suo aliante a reazione, il Trapezio Volante, un gadget sbloccabile che l’eroe usa per spostarsi in città.

Nightwing salta dal Trapezio Volante per picchiare alcuni teppisti sui tetti in un combattimento che ricorda molto i giochi di Arkham. Secondo WB Games, Nightwing interrompe un crimine attraverso una “modalità mini-gioco con regole e obiettivi opzionali”.

Non è solo. Dal nulla, il resuscitato Cappuccio Rosso salta fuori per aiutarlo.

Red Hood, che è stato resuscitato da un culto di assassini, ha acquisito nuove abilità di Soul Energy. WB Games ha mostrato il Salto Mistico, un trampolino che Red Hood può utilizzare a mezz’aria per proiettarsi verso l’alto.

Lo studio non ha spiegato nei dettagli cosa comporta questa Soul Energy, ma gli eroi possono accumulare una barra dello slancio concatenando attacchi e schivate riusciti. Forse la barra dell’energia dell’anima è simile.