My Hero Academia 332 – Shigaraki VS Stars

ATTENZIONE: L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER SU MY HERO ACADEMIA 332.

All’inizio del capitolo 332 di My Hero Academia, ci viene mostrato un flashback di Stars and Stripes, lei si sta allenando in un campo d’addestramento e altri cadetti ridono di lei perché non è in grado di aumentare la sua forza fisica. Anche se il New Order sembra un Quirk che può fare qualsiasi cosa, anche questo potere ha un limite. Un ragazzo la rassicura dicendo che non deve per forza compararsi con All Might, infatti lei è già molto forte.

Si torna al presente e i missili intercontinentali stanno arrivando su luogo dello scontro, Stars può dirigere i missili, ma dovrà rinunciare al laser, che comunque non ha effetto su Shigaraki. Shigaraki comprende che i laser sono solo un diversivo e che Stars ha in mente qualcosa. Stars fa un conto alla rovescia, disattiva il laser e afferra i missili. Shigaraki fugge in aria, ma i piloti gli sparano addosso e Stars gli lancia i missili contro. Lo scoppio dei missili ha creato un buco nell’oceano ed Endeavor vede l’esplosione dal Giappone. Shigaraki è ancora vivo, ha usato il Noumu come esca e ha usato il decadimento per creare un tunnel sottoterra nell’oceano per limitare i danni dell’esplosione.

Shigaraki si sta già rigenerando e vuole rubare il Quirk a Stars. Un pilota chiede a Stars di colpire Shigaraki ancora, anche se i jet saranno coinvolti dal suo attacco. Stars non lo fa, i piloti sono i cadetti del flashback. Shigaraki raggiunge Stars e le afferra il volto.

IL MANGA

Il manga è in corso di serializzazione sulle pagine del settimanale Weekly Shonen Jump edito da Shueisha dal 7 Luglio 2014.

Con il capitolo 306, pubblicato lo scorso Marzo, la serie è entrato nell’arco narrativo finale; l’autore ha recentemente parlato proprio della conclusione della sua opera.

I capitoli del manga sono stati finora raccolti in 31 volumi, l’ultimo dei quali è stato pubblicato in Giappone il 4 Agosto 2021.

In Italia è in corso di pubblicazione per Edizioni Star Comics, che al momento ha pubblicato 29 volumi.

Star Comics pubblicherà anche Team Up Mission e a Dicembre proporrà una edizione limitata del volume 30: