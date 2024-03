Yoshiyuki Tomino non è solo il creatore responsabile di Mobile Suit: Gundam, ma ha anche avuto un ruolo fondamentale nella serie fin dai suoi albori negli anni ’70. Nonostante Tomino possa essere nell’ottantina, sembra che il prolifico autore non abbia intenzione di ritirarsi presto. In realtà, un character designer nel mondo dell’animazione ha recentemente rivelato che il creatore di Gundam potrebbe essere in procinto di lavorare su un nuovo progetto nel mezzo, per la prima volta da un po’ di tempo a questa parte.

In un recente post sui social media, un animatore che lavora per Bandai Namco Filmworks, Akira Yasuda, ha rivelato di aver avuto un incontro con Tomino. L’incontro stesso sarebbe durato circa quattro ore, e sebbene ciò non confermi che la coppia abbia un nuovo anime in lavorazione, è un buon segno che Tomino potrebbe non essere fuori dal mondo dell’anime. La citazione specifica di Yasuda recita così: “Oggi, dal mezzogiorno, ho avuto un incontro con il regista Tomino per circa 4 ore presso lo Studio 1 di Bandai Filmworks”.

今日は昼から

バンダイフィルムワークス第一スタジオで

富野監督と4時間ぐらいミーティングをしてきました — あきまんPLAMAX「GODZ ORDER」神翼騎士団 (@akiman7) February 27, 2024

Alla fine del 2023, Yoshiyuki Tomino ha partecipato a un’intervista che ha fatto credere ai fan dell’anime che il ritiro fosse imminente. Quando gli è stato chiesto dall’outlet Mantan Web cosa farebbe se fosse di nuovo un adolescente, il regista di anime ha respinto la domanda con una risposta cupa: “Domande del genere sono sciocchezze per persone di oltre 80 anni. Perché ho già iniziato a prepararmi per la mia morte. Non ho controllo sul mio corpo. Sto pensando a cosa posso fare per morire senza sofferenza.” Nonostante questo scambio, sembra che Yoshiyuki abbia effettivamente idee per un nuovo progetto indipendentemente dalla sua età, prendendo ispirazione dal regista di Ghibli Hayao Miyazaki quando si tratta di lavorare negli ottant’anni.

Se non conosci il nome Akira Yasuda, potresti riconoscerlo come character designer di alcune delle grandi serie alle quali ha contribuito in passato. Yasuda ha lavorato su serie come Code Geass, Bodacious Space Pirates e Overman King Gainer. Questo non sarebbe la prima volta che Yasuda lavora nella serie Gundam, mettendo il suo talento a disposizione di Turn A Gundam e Gundam Reconguista in G.

Fonte Comic Book