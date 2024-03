Jujutsu Kaisen ha bisogno di poche presentazioni. La serie è una delle più importanti nell’ambito e l’autore Gege Akutami ha tutti gli occhi puntati su di sé mentre Jujutsu Kaisen ha radunato un esercito di fan in tutto il mondo. E in un raro nuovo post, il team dietro Jujutsu Kaisen chiede ai fan di smettere di diffondere leak online.

La sorprendente nota proviene da X (Twitter), mentre la pagina ufficiale della mostra di Jujutsu Kaisen ha condiviso un aggiornamento. Il nuovo post prometteva che le informazioni sull’attesissima esposizione erano all’orizzonte. In effetti, i dettagli saranno pubblicati questo fine settimana, e il team di Jujutsu Kaisen non vuole che le informazioni vengano divulgate in anticipo.

“Ulteriori informazioni sull’esposizione saranno annunciate nel 15° numero del Weekly Shonen Jump che sarà pubblicato l’11 marzo. Per favore, date un’occhiata! Inoltre, chiediamo il vostro aiuto per evitare la diffusione di informazioni “trapelate” caricate illegalmente prima della data ufficiale di rilascio,” ha condiviso il team di Jujutsu Kaisen.

Jujutsu Kaisen vuole davvero che i fan smettano di diffondere spoiler

Per coloro che sono confusi riguardo a questo appello, dovrebbero sapere che Jujutsu Kaisen è stato vittima di prolifici leak negli ultimi anni. Essendo uno dei manga più popolari sul mercato, sono spuntati influencer online per condividere i leak di Jujutsu Kaisen ben prima della loro uscita ufficiale. Se in passato era considerato un problema di nicchia, i social media hanno recentemente registrato un drammatico aumento dei leak di manga. Dai Jujutsu Kaisen a My Hero Academia, le serie più importanti sono sempre un bersaglio, e ora gli ufficiali chiedono ai fan di smettere.

E in alcuni casi, gli ufficiali stanno facendo più di chiedere ai fan. Nel mese scorso, i leak di manga hanno fatto notizia mentre le autorità giapponesi hanno arrestato diversi stranieri legati a tali crimini. La polizia crede che ci siano altri coinvolti nelle attività del gruppo, e la minaccia di arresto ha spinto molti leak a chiudere i loro account online. Ma ancora, ci sono alcuni disposti a rischiare questa ira per la notorietà.

Fonte Comic Book