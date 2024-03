La cosa più preziosa | Recensione

Alfredo Paniconi 2024-03-09T10:00:43+01:00 Un albo illustrato vegetale e poetico che rappresenta perfettamente il magico incontro tra un bambino e un albero. Un rapporto di interconnessione che rappresenta quello dell’umanità alla natura che la circonda. Testi: Victor D.O. Santos Illustrazioni: Anna Forlati Traduzione: Vera Gheno Casa Editrice: Terre di Mezzo Genere: Poetico Fascia di età: dai 5 anni Pagine: 40 pp. Formato: 31×21 cm, Cartonato Uscita: Febbraio 2024 Prezzo: 16 €

La lingua è uno dei mezzi più potenti che hanno permesso alla nostra società di progredire. Che sia orale o scritta, la lingua ha reso il pensiero sempre più affinato, lo scambio tra le persone più fitto e intenso. In La cosa più preziosa troviamo proprio una lunga dissertazione storica al cui centro troviamo la lingua, dalle sue origini alle sue molteplici potenzialità. Un albo scritto da Victor D.O. Santos, illustrato da Anna Forlati, tradotto da Vera Gheno, e pubblicato da Terre di Mezzo Editore nel febbraio 2024. Questo è un libro pubblicato in collaborazione con Unesco, in occasione della “Decade internazionale delle lingue indigene” (2022-2032). La traduzione di questo libro sarà poi fatta in 19 lingue.

Come abbiamo accennato, il tema centrale di questo libro è la lingua. Un mezzo che esiste da tantissimo tempo. Dall’origine della civiltà, così detta. La lingua ha tantissimi usi. Sa essere dolce, ma anche molto aspra. La trovi in ogni casa, in ogni strada, in ogni città. Serve a rendere più chiare le cose. A regolare i rapporti interpersonali e a spiegarsi. Se una lingua cessasse di esistere, con lei scomparirebbe un mondo intero, fatto di cultura, modi di dire e visione di ciò che ci circonda. La lingua ha quindi un’importanza capitale perché è custode di ogni cultura, essenza della nostra stessa umanità.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Victor D.O. Santos, con questo albo gioca con un ritmo incalzante in cui non rivela mai il soggetto del discorso. Ovviamente lo si può intuire, ma il pathos cresce comunque pagina dopo pagina. Ci racconta tutte le grandi potenzialità e diverse funzionalità della lingua portandoci, attraverso le illustrazioni, in giro per il tempo e lo spazio. In questo modo il lettore mantiene sempre attenta l’attenzione e aspetta il finale che già inizia ad intuire man mano che la lettura procede.

Nell’albo troviamo perfettamente rappresentata la varietà di possibilità che ci dà la lingua. In questo modo si capisce ancor di più l’importanza di questo potenzo mezzo. Le parole usate nel testo sono semplici e immediate. Facilmente leggibili e assimilabili. Il testo infatti scorre veloce e in maniera poetica.

Dal punto di vista delle illustrazioni troviamo un colpo d’occhio davvero suggestivo in ogni pagina. Con uno stile narrativo per immagini che incanta. Sospeso tra realtà ma con un piede ben piantato nel mondo della fantasia. Il messaggio veicolato dal questo libro è sicuramente trasmesso in maniera efficace grazie alle illustrazioni, che narrano lì dove la parola si ferma.

Ma non per questo le parole hanno un’importanza limitata, non sono mai descrittive o didascaliche, ma puntano molto sul trasporto emotivo. Questo albo illustrato realizzato da Terre di Mezzo è sicuramente un prodotto unico nel suo genere e dalla grande importanza del messaggio trasmesso. La confezione del libro è eccellente, come sempre ci ha abituato questa casa editrice. La carta pesante e dal fondo beige valorizza ancor di più lo stile dell’illustrazione, donandogli spessore e un senso di calore che pervade ogni pagina dell’albo.

Conclusione – La cosa più preziosa

La cosa più preziosa è un albo poetico e con una valenza anche divulgativa. Parla dell’importante funzione della lingua ma lo mostra nel modo più delicato e coinvolgente possibile. Non c’è un personaggio protagonista in questa storia. Ma la lingua passa attraverso i diversi esseri umani nelle sue diverse forme. Da quelle più arcaiche a quelle più tecnologiche. Il testo e le illustrazioni riescono a trasmettere bene il messaggio attraverso un trasporto emotivo delle due componenti congiunte. Uno degli aspetti più potenti del libro è senza dubbio il potere di rendere la lingua un collante tra le persone. Che queste siano di diversa cultura, pensiero, religione o delle estremità della terra. L’importanza di un mezzo come la lingua è valorizzato sotto ogni suo aspetto. In modo che sia sempre utilizzata per unire le persone e non per tenerle distanti tra loro.

In conclusione, la cosa più preziosa è un albo illustrato assolutamente consigliato per trasmettere ai più piccoli l’importanza del potere della lingua. Un mezzo che riesce a creare ponti tra le persone, tra le culture e che spesso riesce anche a superare delle difficoltà altrimenti insormontabili. Una lettura che non è soltanto adatta per i più piccoli ma è importante anche per una conoscenza dei più grandi, che spesso sottovalutano l’importanza della lingua.