My Hero Academia 330 – Il Potere di Stars and Stripes

ATTENZIONE: L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER SU MY HERO ACADEMIA 330.

Un pilota risponde alla domanda di Stars and Stripes del precedente capitolo, le dice il suo avversario è Tomura Shigaraki e non All For One e le rivela il suo Quirk. I piloti chiedono se combatteranno o si ritireranno. Stars risponde che distruggeranno Shigaraki e ordina agli aerei di mettersi in formazione. Shigaraki si sente strano, non sa più chi è in realtà. Attacca i jet con i suoi Quirk, ma loro schivano l’attacco. Stars utilizza il suo Quirk: New Order. Toccando qualcosa e pronunciando il suo nome, può imporre una nuova regola su quest’ultimo. In questo caso toglie l’atmosfera attorno a Shigaraki, che non respira più. I jet lo prendono di mira coi laser, ma lui li respinge e inizia a rigenerarsi. Stars lo colpisce con la Super Forza, una regola che lei stessa ha imposto col suo Quirk. Stars può mantenere attive solo due regole e ne tiene una sempre per sé.

Ricorda quando da bambina è stata salvata da All Might, che all’epoca era uno studente proveniente dal Giappone. Lei da quel momento lo considera il suo maestro spirituale, per questo anche il suo aspetto ricorda quello di All Might. Dopo aver toccato Shigaraki, Stars usa il suo Quirk. Se il villain si muoverà, il suo cuore smetterà di battere. All For One prende il controllo del corpo di Shigaraki, che ha quasi ottenuto il corpo perfetto. La nuova entità però non sarà né All For One né Shigaraki. L’ultima vignetta mostra un’enorme esplosione nel cielo.

IL MANGA

Il manga è in corso di serializzazione sulle pagine del settimanale Weekly Shonen Jump edito da Shueisha dal 7 Luglio 2014.

Con il capitolo 306, pubblicato lo scorso Marzo, la serie è entrato nell’arco narrativo finale; l’autore ha recentemente parlato proprio della conclusione della sua opera.

I capitoli del manga sono stati finora raccolti in 31 volumi, l’ultimo dei quali è stato pubblicato in Giappone il 4 Agosto 2021.

In Italia è in corso di pubblicazione per Edizioni Star Comics, che al momento ha pubblicato 29 volumi.

Star Comics pubblicherà anche Team Up Mission e a Dicembre proporrà una edizione limitata del volume 30: