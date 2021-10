My Hero Academia 331 – Il segreto di Stars and Stripes

ATTENZIONE: L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER SU MY HERO ACADEMIA 331.

Stars and Stripes viene scagliata via dall’esplosione generata da Shigaraki nel capitolo precedente di My Hero Academia. Stars nota che i capelli di Shigaraki sono cresciuti. Shigaraki prova a comprende il funzionamento del Quirk di Stars: New Order. C’è un limite alla forza che può generare, altrimenti avrebbe ucciso Shigaraki con un pugno. Probabilmente non può usare il suo Quirk se non parla e non può usarlo su cose intangibili. Inoltre deve conoscere perfettamente l’identità della persona a cui deve dare ordini, per questo motivo il suo potere non ha effetto sul villain. Stars ordina ad un pilota di inviare un messaggio al comandante Ackbar. Il pilota è preoccupato per le conseguenze che ne deriveranno, ma Stars afferma che Shigaraki ormai è una minaccia per il mondo intero e deve essere eliminato immediatamente.

Stars usa il New Order per solidificare l’atmosfera in modo tale da creare una sua copia 1000 volte più grande dell’originale. Inizia a colpire Shigaraki, ma sa bene che lui può rigenerarsi. Poi fa sparare ai jet i loro laser e li converge in un unico raggio, che usa per colpire Shigaraki. I piloti sono convinti di averlo sconfitto, ma Stars sa bene che ciò non è bastato, altrimenti Endeavour lo avrebbe tranquillamente sconfitto durante la guerra. Arriva la chiamata del comandante Ackbar, che le dice che è stata molto avventata e la sua iniziativa le costerà molto di più della semplice revoca della sua licenza d’eroe. Però aggiunge che neanche All Might è riuscito a fermare questo villain, perciò adesso è il momento che Stars lo superi. L’ultima vignetta mostra i missili continentali, chiamati Tiamat, che stanno raggiungendo il luogo dello scontro.

Il manga è in corso di serializzazione sulle pagine del settimanale Weekly Shonen Jump edito da Shueisha dal 7 Luglio 2014.

Con il capitolo 306, pubblicato lo scorso Marzo, la serie è entrato nell’arco narrativo finale; l’autore ha recentemente parlato proprio della conclusione della sua opera.

I capitoli del manga sono stati finora raccolti in 31 volumi, l’ultimo dei quali è stato pubblicato in Giappone il 4 Agosto 2021.

In Italia è in corso di pubblicazione per Edizioni Star Comics, che al momento ha pubblicato 29 volumi.

