Mentre l’adattamento anime di One-Punch Man si concentra ancora una volta su Saitama e Garou mentre lavorano per le rispettive associazioni, il manga ha continuato a tessere storie nel medium stampato. La serie anime dovrà fare un bel recupero per quanto riguarda gli eventi attuali del manga.

Senza addentrarci troppo nei spoiler, la guerra contro l’Associazione dei Mostri è finita nel manga, introducendo alcune sfide nuove e uniche per Saitama da affrontare e presentando anche alcuni personaggi che faranno voltare la testa nell’universo degli eroi. Grazie alla popolarità del franchise, è probabile che vedremo tutti gli eventi del manga adattati anche sul piccolo schermo in futuro.

Un murale monumentale per One-Punch Man Il murale di One-Punch Man in Giappone esalta il trentesimo volume del manga creando un’arte dei personaggi principali utilizzando innumerevoli vignette dell’artista Yusuke Murata. Dei personaggi che sono presenti in questo meraviglioso esperimento artistico, ce n’è uno che ancora non è apparso nell’adattamento anime, quindi attenzione se state cercando di evitare tutti gli spoiler. Grazie a questa fantastica arte, potrebbe valere la pena correre il rischio.

This is insane. I was wondering why the panels they used for the Vol.30 promo were so pixelated. Turns out the panels are made out of mini OPM panels😭 https://t.co/BEO6mi4u8X pic.twitter.com/7g9eQd6yyD — One Punch Man (@Everything_OPM_) March 5, 2024

Purtroppo, nonostante la conferma dello studio che si occuperà della terza stagione di One-Punch Man, i fan dell’anime devono ancora ricevere una data di uscita per il ritorno dell’anime di Saitama. Quando la serie farà il suo ritorno, aspettatevi delle battaglie epiche non solo dall’eroe per divertimento, ma anche dal cacciatore di eroi Garou mentre impara cosa significa far parte dell’Associazione dei Mostri.

Fonte Comic Book