Demon Slayer – Verso l’allenamento dei Pilastri: data di uscita ufficiale della quarta stagione

Demon Slayer è pronto a tornare sul piccolo schermo quest’anno con la quarta stagione anime che adatterà l’arco dell’allenamento da Hashira. Adattato in italiano come Demon Slayer – Verso l’allenamento dei Pilastri , i fan possono finalmente scoprire la sua data di uscita ufficiale. L’aggiornamento arriva attraverso uno speciale trasmesso in live streaming per l’anime, con un nuovo video promozionale e una visual.

Si tratta di un trailer, che si può guardare in cima al presente articolo, che annuncia che l’anime sarà rilasciato in anteprima in Giappone con uno speciale di un’ora il 12 maggio. Il video contiene anche la sigla di apertura “Mugen” (Dreams) di MY FIRST STORY x HYDE.

Analogamente all’adattamento cinematografico di Swordsmith Village, la quarta stagione dell’anime di Demon Slayer si è presentata nelle sale giapponesi il 2 febbraio con un lungometraggio. Si è trattato di uno speciale di un’ora che inglobava tutto l’ultimo episodio della terza stagione e il primo episodio della quarta stagione. Quest’ultimo sarà trasmesso come episodio di apertura nella stessa stagione. Dopo la proiezione nelle sale giapponesi, questo film è stato poi trasmesso in diversi paesi come parte di un tour mondiale.

Lo speciale in questione trasmesso in streaming ha confermato che i membri del cast Natsuki Hanae e Daisuke Namikawa si recheranno a Bangkok per una proiezione il 30 marzo, e Hanae e il produttore Yūma Takahashi andranno poi a Mumbai il 20 aprile. La terza stagione di Demon Slayer si è conclusa l’anno scorso rivelando dei colpi di scena molto importanti riguardanti soprattutto Nezuko. Infatti la sorella di Tanjiro, dopo l’intenso scontro contro Gyokko, sotto i raggi del sole non ha sofferto nessun danno collaterale. Quindi Nezuko rappresenta la soluzione alla ricerca di Muzan.

Per quanto riguarda il manga di Demon Slayer invece, questo si è concluso nel 2020. Le vicende sono ambientate in Giappone, durante il Periodo Taishō. Tanjiro è il primogenito di una numerosa famiglia orfana del padre. Un giorno, tornando a casa dopo essere stato al villaggio a vendere il carbone, trova la madre e i fratelli massacrati, ad eccezione della sorella Nezuko che è stata trasformata in un demone, ma ha ancora qualche pensiero ed emozione umana. Tanjiro inizia così il suo viaggio in cerca di una cura per far tornare sua sorella di nuovo umana e per impedire che la stessa tragedia accaduta a loro possa accadere ad altre persone.

Fonte – Anime News Network