Dragon Ball: le reazioni dei fan alla dipartita del sensei Akira Toriyama

Il mondo del manga e dell’anime è stato sconvolto dalla perdita di un vero gigante, Akira Toriyama. Quest’uomo straordinario non è stato solo un narratore di storie; è stato un architetto della fantasia, uno dei pochi che hanno plasmato il panorama culturale giapponese in modo così profondo e duraturo. La sua influenza è stata tanto vasta quanto incalcolabile.

Oltre a essere l’ingegno dietro Dr. Slump e il creatore di personaggi indimenticabili per videogiochi come Dragon Quest, Toriyama è stato il genio creativo dietro Dragon Ball, un’opera che ha trasceso il tempo e lo spazio per diventare l’anime più iconico e amato di tutti i tempi. Il mondo di Dragon Ball ha catturato l’immaginazione di milioni di persone in tutto il mondo, trasportandole in un universo fantastico di battaglie epiche, amicizia sincera e la ricerca per l’auto-miglioramento.

Rip Akira Toriyama the creator of Dragon ball you will be missed pic.twitter.com/bDiV3PAUYf — Evil Travi 🕷️ (@LilTravi2) March 8, 2024

RIP Akira Toriyama. I cannot express in any amount of words how your work has impacted my life and the lives of so many people I know. This is absolutely devastating news. You will be greatly missed. This one hurts guys, completely gutted pic.twitter.com/pqu5OcLef2 — MoonZilla (@MoonZilla4) March 8, 2024

Few are as influential as Akira Toriyama. Thank you for your gift to the world. #RipAkiraToriyama #DBZ pic.twitter.com/530vR4ug4o — Swolku (@JerbearFreeman) March 8, 2024

La notizia della sua scomparsa è giunta come un fulmine a ciel sereno, provocando onde di dolore e commozione tra coloro che hanno tratto ispirazione e gioia dalle sue creazioni. Il comunicato del Bird Studio ha rivelato che Toriyama ci ha lasciati il 1° marzo, a causa di un ematoma subdurale acuto, all’età di 68 anni. Il vuoto lasciato dalla sua assenza è immenso, e il mondo dell’animazione e del fumetto sarà per sempre impoverito dalla sua mancanza.

Ma il suo spirito e il suo lascito vivranno per sempre nelle pagine dei suoi manga e nei cuori dei suoi fan. Non è un’esagerazione dire che Toriyama ha cambiato il volto dell’animazione giapponese per sempre, trasformando la percezione e l’esperienza dell’arte e della narrazione nel paese del Sol Levante e al di là dei suoi confini.

Rest in peace, Akira Toriyama.

You have impacted more lives than anyone could hope to achieve. A great manga author, my favorite of all time. My prayers go out to his family and friends. pic.twitter.com/XXNTxxZ9v7 — SmugStick🇪🇨 (@SmugStickDB) March 8, 2024

We lost a legend who changed the anime space forever, may your soul be free Akira Toriyama. https://t.co/WspjYJNIMA pic.twitter.com/USWffWTy0L — Ty (@Tyrocks12ty) March 8, 2024

Date l’enorme impatto di Toriyama e il legame affettivo che ha instaurato con milioni di fan nel corso degli anni, non sorprende vedere i social media colmi di amore e gratitudine per il lavoro e il lascito di questo narratore iconico.

Ora che la sua voce è stata spenta, ci resta solo la sua eredità. Riposa in pace, maestoso Toriyama. Ci mancherai più di quanto le parole possano esprimere.

Fonte Comic Book