Un viaggio nei misteri di Asgard nella nuova serie di Doctor Strange

Marvel lancia a dicembre una nuova serie dedicata a Doctor Strange, che prende una sorprendente direzione: dopo gli eventi di Blood Hunt e Doctor Strange of Asgard, Stephen Strange è lo Stregone Supremo di Asgard. Lo scrittore Derek Landy (noto per Infinity Watch) e il talentuoso disegnatore Ivan Fiorelli (Fantastic Four) guidano questa nuova avventura che promette un’immersione profonda nei miti e nelle magiche dimensioni degli altri Nove Regni.

Dopo gli eventi raccontati al termine della serie Immortal Thor, Stephen Strange si ritrova bloccato ad Asgard, impossibilitato a tornare al suo mondo. In un vero e proprio Journey Into Mystery (come la testata su cui apparve per la prima volta Thor), si ritrova a dover esplorare i misteri e i pericoli degli altri regni norreni, accompagnato da Angela, personaggio molto atteso che torna anch’essa nel Marvel Universe. L’esplorazione di questi nuovi mondi è segnata dall’uso di un potere magico asgardiano completamente rinnovato, con Strange che si arma di nuovi strumenti magici e abilità.

Il primo numero, in uscita il 3 dicembre, ci catapulta subito in una crisi in Alfheim, dove le tensioni tra elfi e angeli minacciano di degenerare in guerra, con Strange che dovrà mediare questo conflitto, spalleggiato proprio dalla combattiva Angela. Il fumetto ospita cover principali dipinte dal leggendario Alex Horley, e varianti di artisti come Fanyang e Luciano Vecchio.

Questa nuova serie promette di espandere non solo il ruolo di Doctor Strange ma anche l’universo mistico di Marvel, approfondendo il tessuto delle società angeliche e le antiche minacce nascoste nei loro miti. Derek Landy ha dichiarato: “La storia che raccontiamo diventerà molto più grande, folle e sconvolgente, e vogliamo invitare i fan a vivere quest’avventura insieme a noi.” Fiorelli aggiunge: “Disegnare Doctor Strange è stata una gioia artistica pura: uno spazio magico dove poter scatenare la fantasia e creare personaggi nuovi con un impatto duraturo nell’universo Marvel.“

When the dust settles, will Doom retain the mantle of Sorcerer Supreme, or will another step up to become Earth’s prime mystical protector? 🎨 Teaser Art: Devmalya Pramanik Read more: https://t.co/xJhcJYCZcd #MarvelSDCC pic.twitter.com/mQFMdgdtyU — Marvel Comics (@MarvelComicsHQ) July 25, 2025

Prima della partenza della serie lo speciale Doctor Strange #450 a novembre, offrirà uno speciale preludio con una storia introduttiva sul nuovo percorso del mago, incluso il suo look rinnovato disegnato da Geoff Shaw, oltre ad altre varie storie celebrative della storia dello Stregone Supremo, nonché una storia breve firmata dal team creativo della serie Magik (sospesa durante la saga Age of Revelation), Ashley Allen e Ig Guara: un indizio su chi ricoprirà il ruolo di Stregone Supremo della Terra dopo la conclusione di One World Under Doom?

In sintesi, la nuova serie DOCTOR STRANGE (2025) di Marvel si propone di aprire un nuovo capitolo nell’epopea dello Stregone Supremo, spostando le sue avventure dal terrestre al cosmico e mitologico, in un mix di fantasy epico, magia e mistero che saprà coinvolgere sia i fan di lunga data sia i nuovi lettori.