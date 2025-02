Thwikt! Spider-Man e Wolverine protagonisti di una nuova serie team-up

SPIDER-MAN & WOLVERINE, la nuova serie regolare di Marc Guggenheim e Kaare Andrews, sarà lanciata a maggio.

Due creatori superstar. Due eroi leggendari. Una serie di successo! Le più grandi icone della Marvel si uniscono ancora una volta in SPIDER-MAN & WOLVERINE, una nuova serie regolare firmata dallo scrittore e sceneggiatore di bestseller Marc Guggenheim (BRING ON THE BAD GUYS) e dall’acclamato talento del settore Kaare Andrews (SPIDER-MAN: REIGN)!

Le loro personalità possono anche essere in contrasto, ma quando l’amichevole Spider-Man di quartiere e il migliore in quello che fa uniscono le forze, poche minacce nell’Universo Marvel possono ostacolarli! Ora, la strana coppia è tornata insieme per affrontare un mistero profondamente radicato nei segreti del passato di entrambi…

Webs and Snikts fly as Peter Parker and Logan unite again in ‘Spider-Man & Wolverine,’ a new ongoing #MarvelComics series by @mguggenheim and Kaare Andrews, launching this May. Scroll to learn more ⬇️ 🧵 Cover: Kaare Andrews pic.twitter.com/ghAxr2URjk — Marvel Comics (@MarvelComicsHQ) February 20, 2025

THWIKT!

L’avete sentito? Questo suono può significare solo una cosa: due dei vostri eroi Marvel preferiti che fanno ciò che sanno fare meglio! Da un grande potere deve derivare anche… il migliore che ci sia! SPIDER-MAN e WOLVERINE si uniscono per la loro più grande avventura insieme! Chi o cosa sta prendendo di mira questo improbabile duo e cosa possono fare per fermarlo?

Preparatevi a una corsa da brivido senza sosta con grandi criminali, minacce più grandi e sorprese ancora più grandi, mentre Logan e Peter Parker si trovano ad affrontare le macchinazioni di un complotto troppo grande per un solo eroe…

Get ready for a nonstop thrill ride of big villains, bigger threats, and even bigger surprises as Logan and Peter Parker find themselves up against the machinations of a plot too big for just one hero. Read more: https://t.co/SCr98PbC8l Variant: @DaveMarquez pic.twitter.com/DpNPrcSyVa — Marvel Comics (@MarvelComicsHQ) February 20, 2025

Marc Guggenheim ha dichiato in un’intervista a Polygon:

“Spider-Man e Wolverine sono probabilmente i miei due personaggi Marvel preferiti da scrivere e tra i miei preferiti di tutti i fumetti. Ho scritto Peter e Logan all’inizio della mia carriera, quindi sono particolarmente entusiasta di tornare a loro con una grande quantità di esperienza e abilità in più da prestare all’impresa. Kaare Andrews e io siamo determinati a fornire ogni mese un blockbuster a fumetti, con un’azione che non si ferma mai”.

Lo stesso Kaare Andrews ha aggiunto: