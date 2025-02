Bring on the Bad Guys, l’evento Marvel dedicato ai cattivi

Il prossimo giugno, ammirate la furia dei più grandi supercriminali della Marvel in BRING ON THE BAD GUYS!

Annunciato al ComicsPro, si tratta di un evento in sette parti che celebra i quasi 50 anni di eredità dell’innovativo trade paperback BRING ON THE BAD GUYS (la cui copertina originale di John Romita Sr sarà omaggiata dalla variant cover di Mike McKone). Pioniere nel modo di raccogliere i fumetti, quell’antenato dei moderni volumi raccoglieva le prime storie chiave dei supercattivi più iconici della Marvel.

L’imminente nuovo evento estivo, che dopo il primo speciale in uscita a giugno proseguirà con tre uscite a luglio e tre ad agosto, offrirà un’esperienza sanguinolenta attraverso sette one-shot con protagonisti gli stessi famigerati personaggi protagonisti del volume originale: Dottor Destino, Green Goblin, Abominio, Loki, Teschio Rosso, Dormammu e Mefisto.

This June, behold the fury of Marvel’s greatest Super Villains in ‘Bring on the Bad Guys,’ a seven-part event celebrating nearly 50 years of the ‘Bring on the Bad Guys’ trade paperback. Scroll to learn more! 🧵 🎨: Lee Bermejo pic.twitter.com/MDkXOA4Vfs — Marvel Comics (@MarvelComicsHQ) February 21, 2025

La saga sarà orchestrata dallo scrittore Marc Guggenheim, vincitore di un Emmy Award, che darà il via all’evento con BRING ON THE BAD GUYS: DOCTOR DOOM insieme all’acclamato artista Stefano Raffaele a giugno e darà l’epica conclusione dell’evento in BRING ON THE BAD GUYS: MEPHISTO in agosto.

Una schiera di creatori superstar realizzrà gli speciali one-shot aggiuntivi, ognuno dei quali conterrà una speciale storia di appendice di Guggenheim che fa luce sul perfido piano di Mefisto e svela l’origine della misteriosa SISTER SORROW, un nuovo cattivo che gioca un ruolo fondamentale in tutta la storia.

Doom must stop him at all costs, but who is the mysterious Sister Sorrow, and what is her connection to Mephisto’s ultimate scheme? Learn more here: https://t.co/UCAh2qLy6Q 🎨: Leirix pic.twitter.com/agUqWGNC4n — Marvel Comics (@MarvelComicsHQ) February 21, 2025

L’EQUILIBRIO DEL POTERE È CAMBIATO PER SEMPRE!

Mefisto cerca un numero sufficiente di anime per alimentare un antico artefatto chiamato FORGIA DELL’ANIMA, destinato a dargli il dominio su TUTTE le anime umane! Doom deve fermarlo a tutti i costi, ma chi è la misteriosa Sister Sorrow e qual è il suo legame con il piano finale di Mefisto?