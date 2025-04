The Darwin Incident: un nuovo trailer per l’anime in uscita il prossimo anno

L’adattamento anime di The Darwin Incident, basato sul lavoro originale di Shun Umezawa, sarà presentato in anteprima a gennaio 2026. Accanto all’annuncio, sono stati rilasciati un nuovo teaser e una nuova visual.

L’opera, vincitrice della 15º edizione del prestigioso Manga Taisho nel 2022 e di un Excellence Award nella Manga Division al 25º Japanese Media Arts Festival, combina un’azione emozionante con un profondo commento sociale.

Ulteriori informazioni sullo staff coinvolto nella produzione

Lo studio di animazione responsabile della serie sarà BELLNOX FILMS. La regia dell’anime è affidata a Naokatsu Tsuda (Le bizzarre avventure di JoJo), mentre Katsuichi Nakayama (Evangelion: 3.0+1.0: Thrice Upon A Time) supervisionerà il progetto come series director. Shinichi Inotsume (PERSONA 5 the Animation) curerà la sceneggiatura, infine il character design sarà opera di Shinpei Tomooka (BUILD-DIVIDE -#000000- CODE BLACK).

Alla colonna sonora lavoreranno Arisa Okehazama (The Apothecary Diaries) e Mariko Horikawa (Sumikkogurashi – Good to be in the corner). Il direttore del suono sarà, invece, Yoshikazu Iwanami, noto per il suo lavoro in Ajin e Fate/Zero.

La trama della serie

Il manga, serializzato nella rivista di manga seinen di Kodansha Monthly Afternoon da giugno 2020 e edito in Italia da Dynit con il titolo Darwin’s Incident, segue la storia dell’Animal Liberation Alliance, un’organizzazione eco-terroristica, salva uno scimpanzé incinta da un laboratorio di test sugli animali, che darà alla luce un “Humanzee” mezzo umano, metà scimpanzé di nome Charlie! Cresciuto da genitori adottivi umani, Charlie cerca di condurre una vita normale e inizia il liceo, dove stringe amicizia con Lucy, una studentessa brillante ma solitaria.

Nel frattempo, tuttavia, la posizione dell’ALA è diventata sempre più estrema, e ora un gruppo di estremisti per i diritti degli animali, gli stessi che anni prima avevano liberato sua madre dal laboratorio, sono determinati a rapire Charlie per trascinarlo nel loro complotto terroristico.